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Цена нефти 7 июня растет после падения днем ранее из-за увеличения запасов в США
08:42 07.06.2018 |
Мировые цены на нефть в четверг утром растут после снижения в среду, которое было вызвано данными о неожиданном росте запасов в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.59 EET стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,77%, до 75,94 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,71%, до 65,19 доллара за баррель.
Как сообщило в среду минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 1 июня, выросли на 2,1 миллиона баррелей, или на 0,5% - до 436,6 миллиона баррелей. При этом эксперты ждали, напротив, снижения запасов - на 1,8 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 432,7 миллиона баррелей.
По мнению управляющего сотрудника Tyche Capital Advisors Тарика Захира (Tariq Zahir), которое приводит агентство Market Watch, статистика Минэнерго действительно стала неожиданностью для рынка, поскольку для этой поры года более свойственно сокращение запасов в США. "Полагаю, цены на нефть и дальше будут испытывать давление из-за неожиданного роста запасов в США, а также продолжающегося роста добычи и буровой активности в стране", - считает аналитик.
Кроме того, Захир подчеркивает, что данные из США могут стать еще одним поводом для ОПЕК+ увеличить уровни добычи. "Неожиданное увеличение добычи сырья в США может побудить членов ОПЕК+ принять решение о наращивании нефтедобычи на 1 миллион баррелей в сутки", - сказал эксперт агентству.
Во вторник СМИ сообщали, что правительство США попросило Саудовскую Аравию и некоторые другие страны ОПЕК об увеличении добычи нефти на 1 миллион баррелей в день.
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