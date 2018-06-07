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Цены на топливо в рознице 6 июля продолжили снижаться
22:41 06.06.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине отмечалось незначительное падение розничных цен на бензин А-95 евро, дизельное топливо евро и сжиженный газ.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 28.17 грн/л, стоимость бензина А-95 евро снизилась на 1.0 коп/л до 29.61 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 1.0 коп/л до 27.43 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 06 июня 2018 г. подешевел на 1.0 коп/л до 13.19 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.6%.
Средняя розничная цена на автогаз на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.17
|23.00
|0.00
|-0.43
|Бензин А-95 евро
|29.61
|25.00
|-0.02
|-0.50
|Дизельное топливо Евро
|27.43
|24.39
|-0.02
|-0.53
|Сжиженный газ
|13.19
|12.39
|-0.07
|-0.06
|Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 06.06.2018
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|28,69
|0,0
|29,29
|0,0
|27,79
|0,0
|13,09
|0,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|12,86
|-1,5
|SHELL
|30,35
|-0,4
|31,35
|-0,3
|28,85
|-0,3
|13,31
|0,0
|WOG
|30,95
|0,0
|31,95
|0,0
|29,45
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,92
|0,0
|Кло
|28,99
|0,0
|29,89
|0,0
|28,09
|0,0
|13,59
|0,0
|ОККО
|30,96
|0,0
|31,96
|0,0
|29,46
|0,0
|13,60
|0,0
|ТНК
|29,04
|-21,4
|29,30
|-7,1
|26,90
|0,0
|13,08
|5,7
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,94
|-0,1
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
06 июня 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.38% (10 коп/л) до 25.80 грн/л, бензина А-95 евро - на 0.33% (9 коп/л) до 26.66 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.37% (9 коп/л) до 24.23 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 30 мая по 06 июня 2018 г. уменьшилась на 1.3%, или 296.9 грн/т, и находится на уровне 22364.42 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 4.1%, или 959.2 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|25.80
|-0.38
|-1.10
|-0.11
|Бензин А-95 евро
|26.66
|-0.33
|-1.02
|-0.06
|Дизельное топливо евро
|24.23
|-0.37
|-1.12
|-1.13
Средняя мелкооптовая цена на бензин А-92 евро
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