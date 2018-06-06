Финансовые новости
- |
- 06.06.18
- |
- 22:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Нефть дешевеет 6 июля на данных о росте запасов в США, цена Brent упала до $74,9 за баррель
18:13 06.06.2018 |
Цены на нефть снижаются в среду после публикации данных министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране за минувшую неделю, указавших на неожиданный рост резервов нефти.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 EET упала на $0,48 (0,64%) - до 74,90 доллара за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,78 (1,19%) - до 64,74 доллара за баррель.
Запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 2,07 млн баррелей - до 436,584 млн баррелей, сообщило Минэнерго.
Запасы бензина увеличились на 4,6 млн баррелей - максимальными темпами с декабря прошлого года, дистиллятов - на 2,17 млн баррелей, самыми высокими темпами с февраля.
Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти за неделю, завершившуюся 1 июня, на 1,3 млн баррелей, бензина - на 600 тыс. баррелей, а также увеличения запасов дистиллятов на 700 тыс. баррелей.
Запасы в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились третью неделю подряд - на 955 тыс. баррелей, до 34,589 млн баррелей.
Объем добычи нефти в США на прошлой неделе вырос на 0,3%, до очередного рекорда - 10,8 млн баррелей в сутки (б/с).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кто возглавит Минфин после Данилюка
|Бюджетный комитет рекомендует Раде уволить Данилюка
|Антикоррупционный комитет рекомендует Раде избрать аудитором НАБУ Василенко или Файерстоуна
|КС признал конституционным законопроект об отмене депутатской неприкосновенности
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Отставка министра финансов может привести к задержке транша МВФ - банкиры
|Нефть дешевеет 6 июля на данных о росте запасов в США, цена Brent упала до $74,9 за баррель
|Кто возглавит Минфин после Данилюка
|Украина не получит миллиарды долларов помощи, если Рада примет не отвечающий требованиям МВФ закон об антикоррупционном суде – посол США
|Экономисты и бизнесмены предупреждают о кризисе при срыве программы с МВФ
|ГФС сократила долг по переплате налога на прибыль на 2 млрд грн за апрель-май
|Нацбанк не видит «точки невозврата» в отношениях с МВФ, - Сологуб
Это интересно
|Представлен флагманский кроссовер Audi купеобразный Q8
|Аналитики: Google блокирует рекламу криптовалют для продвижения собственного токена
|Генпрокурор Вашингтона подал в суд на Facebook и Google
|Коммерческая стоимость пиратского ПО в мире оценивается в $46,3 млрд
|Поумневшая Siri, темный фон macOS, «рация» в Apple Watch: чем порадовала Apple на WWDC
|Как стать успешным независимым работником в новой экономике
|Asus ROG Phone — самый игровой из игровых смартфонов