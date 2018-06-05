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В мае импорт СУГ вырос почти на четверть
13:59 05.06.2018 |
В мае в Украину импортировано 121,1 тыс. т сжиженного газа, что на 24% больше, чем было поставлено по итогам апреля этого года (97,8 тыс. т). По сравнению с аналогичным периодом 2017 г. объем импорта увеличился на 17,2% или на 17,2 тыс. т. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95».
«Стоит учитывать, что с апреля наблюдался недопоставка ресурса на уровне 10 тыс. т. Тем не менее приличный объем импорта для мая, однако даже с учетом интенсификации поставок в последнюю неделю мая, излишка газа на рынке сейчас не наблюдается. Таким образом, можно говорить, что это реальное потребление газа, возросшее в первую очередь из-за хорошей погоды. На фоне мая прошлого года, когда импорт составил 103,5 тыс. т - хороший показатель прироста потребления», - отмечает трейдер GT Group Сергей Ермаков.
По его словам, помимо погоды еще одним фактором роста потребления является сезонное увеличение количества установок нового газобаллонного оборудования (ГБО), которое традиционно активизируется в преддверии лета.
Импорт СУГ в мае увеличился преимущественно за счет 36%-го роста поставок из Беларуси, по сравнению с апрелем. По итогам мая он составил 51,3 тыс. т (из них ресурс «Трансэкспедиции» - 23,3 тыс. т). Поставки казахстанского газа на украинский рынок увеличились почти в 2 раза с 17,5 тыс. т до 33,1 тыс. т. Из этого объема 2,6 тыс. т было поставлено по морю в адрес компании Orange LPG.
Прямой импорт из России в мае, по сравнению с апреля, снизился на 15% (6,3 тыс. т) до 34,6 тыс. т.
Крупнейшими импортерами СУГ в мае стали «БРСМ-Нафта» (11,7 тыс. т), Надежда (11,4 тыс. т), «Сокар» (9,2 тыс. т), «Авантаж» (7,1 тыс. т) и WOG (6,8 тыс. т). Всего в мае импорт осуществляло 77 компаний против 71 в апреле.
Отметим, что в мае объем импорта достиг максимального значения с сентября 2017 г., когда операторы нарастили поставки для устранения августовского кризиса.
За первых 5 месяцев 2018 г. импорт СУГ составил 497,3 тыс. т, что на 9,5% больше аналогичного периода прошлого года (454,1 тыс. т).
Как сообщал enkorr, в течение апреля Энерготаможня дважды приостанавливала оформление нефтепродуктов из-за технических сбоев. Первые неполадки были зафиксированы 18-21 мая. 24 мая сервера таможни снова вышли из строя, и полноценная работа возобновилась спустя несколько дней.
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