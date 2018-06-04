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Цены на нефть падают 4 июня, Brent подешевела до $75,8 за баррель
19:03 04.06.2018 |
Стоимость нефти эталонных марок опускается в ходе торгов в понедельник, инвесторы следят за ситуацией с нефтедобычей в США и странах ОПЕК+.
Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:52 EET снизилась на $0,99 (1,29%) - до 77,16 доллара за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,72 (1,09%) - до 65,09 доллара за баррель.
Добыча нефти в странах ОПЕК в мае осталась на апрельском уровне 31,9 млн баррелей в сутки, говорится в прогнозе экспертов, опрошенных агентством Bloomberg. Этот уровень был минимальным за год.
Между тем страны-участницы картеля и их партнеры продолжают рассматривать возможность увеличения добычи, чтобы компенсировать падение поставок топлива из Венесуэлы и Ирана. Этот вопрос будет обсуждаться на саммите ОПЕК+, который запланирован на конец июня.
"ОПЕК и Россия выразили опасения по поводу влияния резкого роста цен на нефть на мировой спрос, - говорится в сообщении аналитиков Bank of America. - Мы также хотели бы отметить растущие риски для спроса, вызванные с повышением процентных ставок в США и политических проблем в Европе".
Также на минувшей неделе стало известно, что объем добычи нефти в Штатах вновь обновил рекорд и составил 10,77 млн б/с в сутки. Показатель растет уже 14 недель подряд.
При этом число действующих нефтедобывающих установок в США выросло за прошлую неделю на две - до 861, обновив максимум за три года, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes.
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