Цены на нефть падают 4 июня, Brent подешевела до $75,8 за баррель

Стоимость нефти эталонных марок опускается в ходе торгов в понедельник, инвесторы следят за ситуацией с нефтедобычей в США и странах ОПЕК+.

Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:52 EET снизилась на $0,99 (1,29%) - до 77,16 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,72 (1,09%) - до 65,09 доллара за баррель.

Добыча нефти в странах ОПЕК в мае осталась на апрельском уровне 31,9 млн баррелей в сутки, говорится в прогнозе экспертов, опрошенных агентством Bloomberg. Этот уровень был минимальным за год.

Между тем страны-участницы картеля и их партнеры продолжают рассматривать возможность увеличения добычи, чтобы компенсировать падение поставок топлива из Венесуэлы и Ирана. Этот вопрос будет обсуждаться на саммите ОПЕК+, который запланирован на конец июня.

"ОПЕК и Россия выразили опасения по поводу влияния резкого роста цен на нефть на мировой спрос, - говорится в сообщении аналитиков Bank of America. - Мы также хотели бы отметить растущие риски для спроса, вызванные с повышением процентных ставок в США и политических проблем в Европе".

Также на минувшей неделе стало известно, что объем добычи нефти в Штатах вновь обновил рекорд и составил 10,77 млн б/с в сутки. Показатель растет уже 14 недель подряд.

При этом число действующих нефтедобывающих установок в США выросло за прошлую неделю на две - до 861, обновив максимум за три года, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes.

