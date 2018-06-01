В Украине с 25 мая по 01 июня отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ

Бензин А-92 евро подешевел на 0.29% (-8.0 коп/л) до 28.21 грн/л, стоимость бензина А-95 евро - снизилась на 0.32% (-9.0 коп/л) до 29.66 грн/л.

Как сообщает Терминал, дизельное топливо евро, подешевело на 0.4% (-11.0 коп/л) до 27.47 грн/л.

Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, выросли на 0.13% (2.0 коп/л) до 13.20 грн/л.

Средняя розничная цена на дизельное топливо евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 28.21 23.00 -0.28 -0.29 Бензин А-95 евро 29.66 25.00 -0.33 -0.32 Дизельное топливо Евро 27.47 24.39 -0.39 -0.40 Сжиженный газ 13.20 12.39 0.03 0.13





Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 01.06.2018 Бренд Цена А-92, грн/л Изм. нед., коп/л Цена А-95, грн/л Изм. нед., коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. нед., коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. нед., коп/л AMIC 28,69 0,0 29,29 10,0 27,79 10,0 13,09 0,0 ANP 26,95 0,0 27,95 0,0 26,00 0,0 12,85 3,3 SHELL 30,75 0,0 31,75 0,0 29,25 0,0 13,31 0,6 WOG 30,95 -50,0 31,95 -50,0 29,45 -50,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 10,0 12,91 3,3 Кло 29,29 0,0 30,09 0,0 28,09 -20,0 13,59 -10,0 ОККО 30,96 -50,0 31,96 -50,0 29,46 -50,0 13,62 -1,6 ТНК 29,56 0,0 30,61 0,1 28,05 0,0 13,08 0,3 Укрнафта 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,94 4,2

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 25 мая по 01 июня 2018 с.г. отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 снизились на 17.0 коп/л до 25.96 грн/л, а бензин А-95 подешевел на 20.0 коп/л до 26.80 грн/л.

Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю снизились в цене на 25.0 коп/л до 24.44 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 25 мая по 01 июня 2018 г. увеличилась на 0.0%, или 3.9 грн/т, и находится на уровне 22672.73 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 1.5%, или 330.9 грн/т.





Вид топлива сред. мин. сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро, грн/л 25.96 25.20 -0.18 -0.64 Бензин А-95 евро, грн/л 26.80 26.10 -0.09 -0.76 Дизельное топливо Евро, грн/л 24.44 23.70 0.00 -1.00 Сжиженный газ, грн/т 22672.73 20710.00 0.02 0.02





Средняя мелкооптовая цена на дизельное топливо евро