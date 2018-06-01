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В Украине с 25 мая по 01 июня отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ
19:12 01.06.2018 |
Бензин А-92 евро подешевел на 0.29% (-8.0 коп/л) до 28.21 грн/л, стоимость бензина А-95 евро - снизилась на 0.32% (-9.0 коп/л) до 29.66 грн/л.
Как сообщает Терминал, дизельное топливо евро, подешевело на 0.4% (-11.0 коп/л) до 27.47 грн/л.
Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, выросли на 0.13% (2.0 коп/л) до 13.20 грн/л.
Средняя розничная цена на дизельное топливо евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.21
|23.00
|-0.28
|-0.29
|Бензин А-95 евро
|29.66
|25.00
|-0.33
|-0.32
|Дизельное топливо Евро
|27.47
|24.39
|-0.39
|-0.40
|Сжиженный газ
|13.20
|12.39
|0.03
|0.13
|Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 01.06.2018
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|28,69
|0,0
|29,29
|10,0
|27,79
|10,0
|13,09
|0,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|12,85
|3,3
|SHELL
|30,75
|0,0
|31,75
|0,0
|29,25
|0,0
|13,31
|0,6
|WOG
|30,95
|-50,0
|31,95
|-50,0
|29,45
|-50,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|10,0
|12,91
|3,3
|Кло
|29,29
|0,0
|30,09
|0,0
|28,09
|-20,0
|13,59
|-10,0
|ОККО
|30,96
|-50,0
|31,96
|-50,0
|29,46
|-50,0
|13,62
|-1,6
|ТНК
|29,56
|0,0
|30,61
|0,1
|28,05
|0,0
|13,08
|0,3
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,94
|4,2
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 25 мая по 01 июня 2018 с.г. отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 снизились на 17.0 коп/л до 25.96 грн/л, а бензин А-95 подешевел на 20.0 коп/л до 26.80 грн/л.
Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю снизились в цене на 25.0 коп/л до 24.44 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 25 мая по 01 июня 2018 г. увеличилась на 0.0%, или 3.9 грн/т, и находится на уровне 22672.73 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 1.5%, или 330.9 грн/т.
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|25.96
|25.20
|-0.18
|-0.64
|Бензин А-95 евро, грн/л
|26.80
|26.10
|-0.09
|-0.76
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|24.44
|23.70
|0.00
|-1.00
|Сжиженный газ, грн/т
|22672.73
|20710.00
|0.02
|0.02
Средняя мелкооптовая цена на дизельное топливо евро
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