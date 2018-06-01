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Нефть дешевеет 1 июня на рекордных данных по добыче в США
08:24 01.06.2018 |
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром, отыгрывая статистику по рекордному уровню добычи сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.58 EET августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дешевели на 0,1% - до 77,48 доллара за баррель, июльские фьючерсы на нефть марки WTI - на 0,24%, до 66,88 доллара за баррель.
Согласно данным управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США, среднесуточная добыча нефти в стране в марте вновь вернулась к рекордным значениям и впервые в истории США достигла 10,474 миллиона баррелей в сутки, увеличившись на 2,1% в месячном выражении и на 14,6% в годовом.
Вместе с этим инвесторы реагируют на данные по недельной динамике добычи и запасов нефти в США. За неделю, завершившуюся 25 мая, добыча нефти в стране выросла на 44 тысячи баррелей в сутки - до 10,769 миллиона баррелей в сутки. Запасы при этом снизились сильнее ожиданий экспертов - на 3,6 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 434,5 миллиона баррелей (при прогнозе снижения всего на 0,4 миллиона баррелей).
На котировки нефти продолжают оказывать давление и опасения роста добычи нефти странами ОПЕК+. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил на прошлой неделе, что постепенное увеличение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ может начаться с третьего квартала текущего года, если будет принято такое решение.
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