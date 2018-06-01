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Розничные цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ 31 мая остались без изменений
18:57 31.05.2018 |
Цена бензина А-92 евро составляет 28.29 грн/л, бензина А-95 евро - 29.76 грн/л, дизельного топлива евро - 27.57 грн/л.
Как сообщает Терминал, сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 31 мая 2018 г. не изменился в цене, которая составляет 13.20 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.3%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.29
|23.00
|-0.00
|0.04
|Бензин А-95 евро
|29.76
|25.00
|0.01
|0.03
|Дизельное топливо Евро
|27.57
|24.39
|0.00
|0.07
|Сжиженный газ
|13.20
|12.39
|-0.02
|0.16
|Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 31.05.2018
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|28,69
|0,0
|29,29
|10,0
|27,79
|10,0
|13,09
|0,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|12,85
|1,9
|SHELL
|30,75
|0,0
|31,75
|0,3
|29,25
|0,3
|13,31
|0,2
|WOG
|31,45
|0,0
|32,45
|0,0
|29,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,91
|1,1
|Кло
|29,29
|0,0
|30,09
|0,0
|28,09
|-20,0
|13,59
|-10,0
|ОККО
|31,46
|0,0
|32,46
|0,0
|29,96
|0,0
|13,62
|-1,6
|ТНК
|29,56
|0,0
|30,60
|0,0
|28,05
|0,0
|13,08
|0,0
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,94
|0,7
|Бензин А-95 — ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 — ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ — ДСТУ 4047-2001.
31 мая 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.35% (-9 коп/л) до 26.01 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.42% (-11 коп/л) до 26.83 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.28% (-7 коп/л) до 24.44 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 24 мая по 31 мая 2018 г. уменьшилась на 0.1%, или 23.3 грн/т, и находится на уровне 22672.73 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 1.6%, или 349.8 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|26.01
|-0.35
|-0.69
|1.98
|Бензин А-95 евро
|26.83
|-0.42
|-0.83
|1.46
|Дизельное топливо евро
|24.44
|-0.28
|-1.27
|1.45
Средняя мелкооптовая цена на бензин А-95 евро
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