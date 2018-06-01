Розничные цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ 31 мая остались без изменений

Цена бензина А-92 евро составляет 28.29 грн/л, бензина А-95 евро - 29.76 грн/л, дизельного топлива евро - 27.57 грн/л.

Как сообщает Терминал, сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 31 мая 2018 г. не изменился в цене, которая составляет 13.20 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.3%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 28.29 23.00 -0.00 0.04 Бензин А-95 евро 29.76 25.00 0.01 0.03 Дизельное топливо Евро 27.57 24.39 0.00 0.07 Сжиженный газ 13.20 12.39 -0.02 0.16





Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 31.05.2018 Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 28,69 0,0 29,29 10,0 27,79 10,0 13,09 0,0 ANP 26,95 0,0 27,95 0,0 26,00 0,0 12,85 1,9 SHELL 30,75 0,0 31,75 0,3 29,25 0,3 13,31 0,2 WOG 31,45 0,0 32,45 0,0 29,95 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,91 1,1 Кло 29,29 0,0 30,09 0,0 28,09 -20,0 13,59 -10,0 ОККО 31,46 0,0 32,46 0,0 29,96 0,0 13,62 -1,6 ТНК 29,56 0,0 30,60 0,0 28,05 0,0 13,08 0,0 Укрнафта 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,94 0,7 Бензин А-95 — ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 — ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ — ДСТУ 4047-2001.

31 мая 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.35% (-9 коп/л) до 26.01 грн/л.

Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.42% (-11 коп/л) до 26.83 грн/л.

В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.28% (-7 коп/л) до 24.44 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 24 мая по 31 мая 2018 г. уменьшилась на 0.1%, или 23.3 грн/т, и находится на уровне 22672.73 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 1.6%, или 349.8 грн/т.





Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 26.01 -0.35 -0.69 1.98 Бензин А-95 евро 26.83 -0.42 -0.83 1.46 Дизельное топливо евро 24.44 -0.28 -1.27 1.45

Средняя мелкооптовая цена на бензин А-95 евро