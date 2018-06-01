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Константин Кушнер
Аналитики прогнозируют цену нефти выше 70 долларов за баррель в 2018, - Reuters
15:57 31.05.2018 |
Аналитики нефтяных рынков, которых агентство Reuters опросило в мае, ожидают, что цены на нефть будут держаться выше отметки в 70 долларов за баррель в этом году, сообщает агентство.
Так, аналитики надеются что такие цены будут держаться за счет хорошего спроса, который поможет нивелировать даже возможное увеличение добычи сырья производителями ОПЕК.
Согласно опросу, в котором приняли участие 36 аналитиков, средняя цена европейской эталонной марки Brent составит 71,68 доллара за баррель в 2018 году, что выше предыдущего прогноза на уровне 67,40 долларов за баррель.
Также отмечается, что бенчмарк на североамериканском рынке, нефть WTI, в среднем будет торговаться у 66,47 долларов за баррель в 2018 году, а предыдущий прогноз - 63,23 доллара за баррель.
"Фундаментальные показатели рынка в последнее время благоволили нефтяным котировкам. Геополитическая напряженность вокруг Ирана и Венесуэлы грозит еще большим ограничением предложения сырья, уровень которого уже сдерживается добровольно взятыми обязательствами стран ОПЕК", - отметил аналитик Гарри Чилингарян из BNP Paribas.
Напомним, цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 31 мая 2018 года, находится выше отметки в 77 долларов за баррель.
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