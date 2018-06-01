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Цены на нефть опускаются после подъема накануне, Brent подешевела до $77,3 за баррель
14:59 31.05.2018 |
Стоимость нефти эталонных марок снижается в ходе торгов в четверг после существенного повышения днем ранее, инвесторы негативно реагируют на сигналы об увеличении запасов топлива США.
Цена июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:20 EET уменьшилась на $0,22 (0,28%) - до 77,28 доллара за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,60 (0,88%) - до 67,61 доллара за баррель.
Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), объем резервов нефти в США на прошлой неделе вырос на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,5 млн баррелей, при этом запасы бензина сократились на 1,7 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.
Официальные данные министерство энергетики США опубликует в четверг в 18:00 мск. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на уменьшение запасов бензина на 600 тыс. баррелей, бензина - на 1,5 млн баррелей и дистиллятов - примерно на 1,1 млн баррелей.
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