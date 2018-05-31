Потребление бензинов и ДТ в апреле выросло на 7,5%, – Госстат

Потребление бензинов и дизельного топлива в апреле 2018 г. составило 652 тыс. т, что на 7,5% (на 45 тыс. т) больше результата апреля прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

При этом в январе-апреле 2018 г. потребления топлива составило 1,9 млн т, что на 3,3% (на 68 тыс. т) меньше чем в январе-апреле 2017 г.

Промышленное потребление ДТ за отчетный месяц увеличилось на 18,4% - до 401 тыс. т. Промпотребление бензинов показало снижение (-0,2%) и составило 45,4 тыс. т.

Розничная реализация ДТ через АЗС в апреле снизилась на 4% (на 3,8 тыс. т) - до 92,5 тыс. т, продажи бензинов сократились на 10,5% - до 113 тыс. т.

В целом потребление бензина в Украине в апреле сократилось на 7,7% - до 158,2 тыс. т, а потребление ДТ выросло на 13,5% - до 493,5 тыс. т.