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Информация об агентстве
Ряд автозаправочных сетей 30 мая повысили цены на автогаз
11:49 30.05.2018 |
Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В сети UPG автогаз подорожал на 20 коп./л, - до 13,00 грн/л. На станциях «Рур груп» и Jazz Oil стоимость СУГ выросла на 10 коп./л - до 13,39 грн/л и 12,99 грн/л, соответственно.
AMIC, «Авиас», «Укрнафта», «БРСМ-Нафта» и Mango повысили цены на автогаз на 1-10 коп./л.
Средняя цена СУГ по Украине 30 мая составила 13,26 грн/л (+2 коп./л).
Как сообщал enkorr, средние оптовые цены сниженного газа с начала текущего месяца выросли на 1,4% или 300 грн/т, по итогам апреля рост составил 13% или 2 500 грн/т.
Стоимость автогаза на АГЗС на 30 мая 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
13,09
|
0,10
|
Shell
|
13,24
|
0,00
|
SOCAR
|
13,67
|
0,00
|
Народна
|
13,07
|
0,00
|
UPG
|
13,00
|
0,20
|
WOG
|
13,59
|
0,00
|
Автотранс
|
13,13
|
0,00
|
Параллель
|
13,56
|
0,00
|
Авиас
|
13,03
|
0,02
|
БРСМ-Нафта
|
13,20
|
0,01
|
KLO
|
13,69
|
0,00
|
Marshal
|
13,00
|
0,00
|
Glusco
|
12,99
|
0,00
|
Надежда
|
13,19
|
0,00
|
Chipo
|
12,79
|
0,00
|
ОККО
|
13,65
|
0,00
|
Рур груп
|
13,39
|
0,10
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
12,96
|
0,00
|
Укрнафта
|
13,04
|
0,01
|
ZOG
|
13,40
|
0,00
|
Mango
|
12,60
|
0,02
|
Jazz Oil
|
12,99
|
0,10
|
Род-Ник
|
13,40
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
13,26
|
0,02
|
|
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