Ряд автозаправочных сетей 30 мая повысили цены на автогаз

Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В сети UPG автогаз подорожал на 20 коп./л, - до 13,00 грн/л. На станциях «Рур груп» и Jazz Oil стоимость СУГ выросла на 10 коп./л - до 13,39 грн/л и 12,99 грн/л, соответственно.

AMIC, «Авиас», «Укрнафта», «БРСМ-Нафта» и Mango повысили цены на автогаз на 1-10 коп./л.

Средняя цена СУГ по Украине 30 мая составила 13,26 грн/л (+2 коп./л).

Как сообщал enkorr, средние оптовые цены сниженного газа с начала текущего месяца выросли на 1,4% или 300 грн/т, по итогам апреля рост составил 13% или 2 500 грн/т.

Стоимость автогаза на АГЗС на 30 мая 2018 г., грн/л: