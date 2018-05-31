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Стоимость бензинов и дизельного топлива на украинских АЗС 29 мая не изменилась
20:36 29.05.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 29 мая 2018 г. отмечался незначительный рост розничных цен на сжиженный газ.
Стоимость бензинов и дизельного топлива на украинских АЗС не изменилась и составляет: бензина А-92 евро - 28.29 грн/л, бензина А-95 евро - 29.76 грн/л и дизельного топлива евро - 27.57 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 29 мая 2018 г. подорожал на 0.1% (1.0 коп/л) до 13.19 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.3%.
Средняя розничная цена на автогаз на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.29
|23.00
|0.00
|0.36
|Бензин А-95 евро
|29.76
|25.00
|0.01
|0.37
|Дизельное топливо Евро
|27.57
|24.69
|-0.00
|0.41
|Сжиженный газ
|13.19
|12.19
|0.08
|0.49
|Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 29.05.2018
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|28,69
|0,0
|29,19
|0,0
|27,69
|0,0
|13,09
|0,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|12,83
|1,4
|SHELL
|30,75
|0,0
|31,75
|0,0
|29,25
|0,0
|13,30
|0,0
|WOG
|31,45
|0,0
|32,45
|0,0
|29,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,90
|2,2
|Кло
|29,29
|0,0
|30,09
|0,0
|28,29
|0,0
|13,69
|0,0
|ОККО
|31,46
|0,0
|32,46
|0,0
|29,96
|0,0
|13,63
|0,0
|ТНК
|29,56
|0,0
|30,60
|0,0
|28,05
|0,0
|13,08
|0,0
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,93
|3,4
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
29 мая 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензин А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте и незначительный рост на бензин А-92 евро.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро выросла на 1 коп/л до 26.13 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день снизилась на 3 коп/л до 26.98 грн/л, а цена дизельного топлива евро на 10 коп/л до 24.59 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 22 мая по 29 мая 2018 г. уменьшилась на 0.2%, или 38.2 грн/т, и находится на уровне 22669.93 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 1.6%, или 347.0 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|26.13
|0.04
|-0.59
|2.47
|Бензин А-95 евро
|26.98
|-0.10
|-0.70
|2.03
|Дизельное топливо евро
|24.59
|-0.42
|-1.05
|2.06
Средняя мелкооптовая цена на дизельное топливо евро
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