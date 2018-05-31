Стоимость бензинов и дизельного топлива на украинских АЗС 29 мая не изменилась

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 29 мая 2018 г. отмечался незначительный рост розничных цен на сжиженный газ.

Стоимость бензинов и дизельного топлива на украинских АЗС не изменилась и составляет: бензина А-92 евро - 28.29 грн/л, бензина А-95 евро - 29.76 грн/л и дизельного топлива евро - 27.57 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 29 мая 2018 г. подорожал на 0.1% (1.0 коп/л) до 13.19 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.3%.

Средняя розничная цена на автогаз на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 28.29 23.00 0.00 0.36 Бензин А-95 евро 29.76 25.00 0.01 0.37 Дизельное топливо Евро 27.57 24.69 -0.00 0.41 Сжиженный газ 13.19 12.19 0.08 0.49





Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 29.05.2018 Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 28,69 0,0 29,19 0,0 27,69 0,0 13,09 0,0 ANP 26,95 0,0 27,95 0,0 26,00 0,0 12,83 1,4 SHELL 30,75 0,0 31,75 0,0 29,25 0,0 13,30 0,0 WOG 31,45 0,0 32,45 0,0 29,95 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,90 2,2 Кло 29,29 0,0 30,09 0,0 28,29 0,0 13,69 0,0 ОККО 31,46 0,0 32,46 0,0 29,96 0,0 13,63 0,0 ТНК 29,56 0,0 30,60 0,0 28,05 0,0 13,08 0,0 Укрнафта 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,93 3,4

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

29 мая 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензин А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте и незначительный рост на бензин А-92 евро.

Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро выросла на 1 коп/л до 26.13 грн/л.

Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день снизилась на 3 коп/л до 26.98 грн/л, а цена дизельного топлива евро на 10 коп/л до 24.59 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 22 мая по 29 мая 2018 г. уменьшилась на 0.2%, или 38.2 грн/т, и находится на уровне 22669.93 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 1.6%, или 347.0 грн/т.





Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 26.13 0.04 -0.59 2.47 Бензин А-95 евро 26.98 -0.10 -0.70 2.03 Дизельное топливо евро 24.59 -0.42 -1.05 2.06

Средняя мелкооптовая цена на дизельное топливо евро