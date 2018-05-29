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Информация об агентстве
В период с 25 на 29 мая стоимость сжиженного газа в ряде сетей АЗС выросла на 1-13 коп
11:58 29.05.2018 |
Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, в крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» стоимость автогаза выросла на 11-13 коп./л: в сети «Авиас» СУГ подорожал до 13,01 грн/л, в сети «Укрнафты» - до 13,04 грн/л.
ОККО и AMIC повысили стоимость СУГ на 1 коп./л - до 13,65 грн/л и 12,99 грн/л, соответственно.
Средняя цена СУГ по Украине 21 мая составила 13,24 грн/л (+3 коп./л).
Как сообщал enkorr, оптовые цены сниженного газа в течение апреля выросли на 13% или 2 500 грн/т и продолжили рост в начале мая из-за временного дефицита в нескольких регионах и ажиотажных настроений на рынке.
Среди объективных факторов роста аналитики «А-95» называют резкое увеличение продаж автогаза, приведший к локальному дефициту ресурса у ряда трейдеров. Ажиотаж усиливается в связи с различной информацией об ограничении поставок ресурса из-за границы.
Стоимость автогаза на АГЗС на 29 мая 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
Автогаз
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
12,99
|
0,01
|
Shell
|
13,24
|
0,00
|
SOCAR
|
13,67
|
0,00
|
Народна
|
13,07
|
0,00
|
UPG
|
12,80
|
0,00
|
WOG
|
13,59
|
0,00
|
Автотранс
|
13,13
|
0,00
|
Параллель
|
13,56
|
0,00
|
Авиас
|
13,01
|
0,13
|
БРСМ-Нафта
|
13,19
|
0,00
|
KLO
|
13,69
|
0,00
|
Нефтек
|
13,70
|
0,00
|
Glusco
|
12,99
|
0,00
|
Надежда
|
13,19
|
0,00
|
Chipo
|
12,79
|
0,00
|
ОККО
|
13,65
|
0,01
|
Фактор
|
12,70
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
12,96
|
0,00
|
Укрнафта
|
13,04
|
0,11
|
ZOG
|
13,40
|
0,00
|
Mango
|
12,58
|
0,00
|
Jazz Oil
|
12,89
|
0,00
|
Род-Ник
|
13,40
|
0,00
|
Средняя цена
|
13,24
|
0,03
|
|
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