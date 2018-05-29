В период с 25 на 29 мая стоимость сжиженного газа в ряде сетей АЗС выросла на 1-13 коп

Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, в крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» стоимость автогаза выросла на 11-13 коп./л: в сети «Авиас» СУГ подорожал до 13,01 грн/л, в сети «Укрнафты» - до 13,04 грн/л.

ОККО и AMIC повысили стоимость СУГ на 1 коп./л - до 13,65 грн/л и 12,99 грн/л, соответственно.

Средняя цена СУГ по Украине 21 мая составила 13,24 грн/л (+3 коп./л).

Как сообщал enkorr, оптовые цены сниженного газа в течение апреля выросли на 13% или 2 500 грн/т и продолжили рост в начале мая из-за временного дефицита в нескольких регионах и ажиотажных настроений на рынке.

Среди объективных факторов роста аналитики «А-95» называют резкое увеличение продаж автогаза, приведший к локальному дефициту ресурса у ряда трейдеров. Ажиотаж усиливается в связи с различной информацией об ограничении поставок ресурса из-за границы.

Стоимость автогаза на АГЗС на 29 мая 2018 г., грн/л: