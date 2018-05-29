WTI падает на опасениях роста добычи в ОПЕК, 29 мая Brent подорожала до $75,6 за баррель

Нефть эталонной марки WTI, торги которой в понедельник не проводились из-за государственного праздника в США, активно дешевеет в ходе сессии во вторник на опасениях, что ОПЕК может увеличить добычу, чтобы компенсировать снижение поставок из Венесуэлы и Ирана.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к 13:54 EET на $1,07 (1,58%) - до 66,81 доллара за баррель.

Между тем цена июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к указанному времени увеличилась на $0,30 (0,4%) - до 75,60 доллара за баррель. В понедельник контракты упали в цене на 1,49%.

На прошлой неделе представители Саудовской Аравии и России сигнализировали о готовности нарастить добычу впервые с 2016 года на фоне глубокого экономического кризиса в Венесуэле и вероятных ограничений на экспорт нефти из Ирана.

"Рынок не был готов к тому, что поставки нефти из ОПЕК поднимутся так скоро", - сказал аналитик Danske Bank Йенс Педерсен.

При этом тот факт, что WTI дешевеет сильнее Brent, вызывает удивление у аналитиков CMC Markets, которые отмечают, что Brent больше подвержена рискам в связи с добычей в Саудовской Аравии и России.

Тем временем ранее нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтедобывающих установок в США выросло за прошлую неделю максимальными темпами с февраля - на 15 единиц, до 859, обновив максимум за три года. Прирост с начала мая (+34 установки) также является самым значительным с февраля.