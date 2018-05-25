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ОПЕК и Россия планируют увеличить добычу нефти – Reuters
17:03 25.05.2018 |
Саудовская Аравия и Россия обсуждают увеличение добычи нефти в рамках глобального пакта ОПЕК+ примерно на 1 миллион баррелей в сутки.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
В декабре 2016 года ОПЕК и несколько стран вне картеля, включая Россию, договорились сократить добычу нефти примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения. Соглашение действует до конца текущего года.
По словам источников, наращивание производства сырья на 1 миллион баррелей в сутки понизит уровень соблюдения участниками условий соглашения до 100 процентов с примерно 152 процентов, достигнутых в апреле.
Начальные переговоры на этой неделе инициировали министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих и его коллеги из РФ и ОАЭ на Петербургском международном энергетическом форуме.
Обсуждение продолжается, сказали источники, добавив, что его целью является ослабление рекордной приверженности условиям сделки до 100 процентов, что, в свою очередь, поможет остудить ралли на нефтяном рынке.
По словам источников, окончательный объём наращивания добычи ещё не согласован.
"В настоящий момент переговоры нацелены на то, чтобы понизить уровень соблюдения условий сделки до 100 процентов, и это больше касается ОПЕК, нежели не входящих в картель стран", - отметил один из источников.
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