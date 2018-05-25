Розничные цены на бензины и дизельное топливо 25 мая повысились в ряде крупных сетей АЗС

Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, на 1 грн./л подорожали все виды топлива на заправках региональной сети «Автопорт»: А-92 - до 31,20 грн/л, А-95 - до 32,20 грн/л, А-95+ - до 32,70 грн/л, ДТ - до 29,70 грн/л. В сети Route 20 бензины и дизельное топливо подорожали на 0,55 грн/л.

В сетях AMIC, Marshal и «Катрал» цены на топливо выросли на 10-30 коп./л.

Средние цены по стране 25 мая выросли на 1-3 коп./л.

Как сообщал enkorr, рост мировых цен на нефть и нефтепродукты создал предпосылки для повышения операторами украинского рынка розничных цен на топливо. Если тенденция роста мировых цен сохранится, операторы АЗС уже в ближайшее время могут повысить стоимость бензинов и дизтоплива в переделах 1 грн/.л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 25/24 мая 2018 г., грн/л: