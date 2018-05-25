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Информация об агентстве
Розничные цены на бензины и дизельное топливо 25 мая повысились в ряде крупных сетей АЗС
11:52 25.05.2018 |
Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
В частности, на 1 грн./л подорожали все виды топлива на заправках региональной сети «Автопорт»: А-92 - до 31,20 грн/л, А-95 - до 32,20 грн/л, А-95+ - до 32,70 грн/л, ДТ - до 29,70 грн/л. В сети Route 20 бензины и дизельное топливо подорожали на 0,55 грн/л.
В сетях AMIC, Marshal и «Катрал» цены на топливо выросли на 10-30 коп./л.
Средние цены по стране 25 мая выросли на 1-3 коп./л.
Как сообщал enkorr, рост мировых цен на нефть и нефтепродукты создал предпосылки для повышения операторами украинского рынка розничных цен на топливо. Если тенденция роста мировых цен сохранится, операторы АЗС уже в ближайшее время могут повысить стоимость бензинов и дизтоплива в переделах 1 грн/.л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 25/24 мая 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
28,68
|
0,19
|
29,19
|
0,00
|
30,22
|
0,00
|
27,70
|
0,20
|
Shell
|
30,65
|
0,00
|
31,69
|
0,00
|
34,06
|
0,00
|
29,14
|
0,00
|
SOCAR
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Народна
|
27,43
|
0,00
|
27,97
|
0,00
|
28,53
|
0,00
|
26,20
|
0,00
|
UPG
|
28,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
31,80
|
0,00
|
26,20
|
0,00
|
WOG
|
31,45
|
0,00
|
32,45
|
0,00
|
33,45
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
Автотранс
|
27,98
|
0,00
|
28,63
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
26,78
|
0,00
|
Параллель
|
30,59
|
0,00
|
31,59
|
0,00
|
32,19
|
0,00
|
29,09
|
0,00
|
Авиас
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,45
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,00
|
0,00
|
27,78
|
0,00
|
28,94
|
0,00
|
25,80
|
0,00
|
KLO
|
29,29
|
0,00
|
30,09
|
0,00
|
31,09
|
0,00
|
28,29
|
0,00
|
Marshal
|
26,50
|
0,30
|
27,30
|
0,30
|
x
|
x
|
25,50
|
0,30
|
Glusco
|
29,55
|
0,00
|
30,55
|
0,00
|
31,55
|
0,00
|
28,05
|
0,00
|
Надежда
|
28,04
|
0,00
|
28,68
|
0,00
|
29,09
|
0,00
|
26,74
|
0,00
|
Chipo
|
27,99
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
26,29
|
0,00
|
ОККО
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Route 20
|
31,34
|
0,55
|
32,34
|
0,55
|
32,84
|
0,55
|
29,84
|
0,55
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
27,78
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
29,34
|
0,00
|
26,34
|
0,00
|
Укрнафта
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
ZOG
|
27,79
|
0,00
|
28,79
|
0,00
|
29,29
|
0,00
|
26,79
|
0,00
|
Автопорт
|
31,20
|
1,00
|
32,20
|
1,00
|
32,70
|
1,00
|
29,70
|
1,00
|
Jazz Oil
|
26,99
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
x
|
x
|
26,19
|
0,00
|
Катрал
|
27,99
|
0,00
|
29,27
|
0,20
|
29,29
|
0,20
|
26,87
|
0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
28,59
|
0,03
|
29,52
|
0,02
|
30,72
|
0,01
|
27,36
|
0,03
|
|
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