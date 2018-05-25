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Нефть дешевеет на ожиданиях возможного смягчения условий соглашения ОПЕК+
08:53 25.05.2018 |
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром, инвесторы реагируют на заявления министров энергетики Саудовской Аравии и России о возможном смягчении условий соглашения об ограничении добычи этого сырья (ОПЕК+), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.30 EET стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,19%, до 78,64 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,17%, до 70,59 доллара за баррель.
Ранее в пятницу в интервью агентству Блумберг министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что условия сделки по сокращению добычи нефти могут быть смягчены, однако решение еще не принято. Министр энергетики РФ Александр Новак также подтвердил, что страны ОПЕК+ обсудят смягчение условий в июне.
По словам аль-Фалиха, Саудовская Аравия и Россия планируют провести еще по крайней мере две встречи до переговоров в июне в Вене. Он также отметил, что страны разделяют общее беспокойство стран-потребителей сырья и их опасения по поводу возможных перебоев в поставках.
По мнению главного стратега Axi Trader Грега МакКенны (Greg McKenna), которое приводит агентство Рейтер, сейчас динамика цен на нефть определяется тем фактом, что ОПЕК и Россия приближаются к тому, чтобы на июньской встрече решить нарастить добычу нефти.
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