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Дионисий Галикарнасский
Автогаз в рознице 24 мая прибавил 4-13 коп./л
12:36 24.05.2018 |
В период с 23 по 24 мая ряд автозаправочных сетей повысили цены на автогаз. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В сети WOG автогаз подорожал на 9 коп./л. На станциях «Кворум» и Jazz Oil стоимость СУГ выросла на 10 коп./л - до 13,35 грн/л и 12,89 грн/л, соответственно.
SOCAR, «БРСМ-Нафта», KLO, Shell и «Овис» повысили цены на автогаз на 4-13 коп./л.
Средняя цена СУГ по Украине 24 мая составила 13,21 грн/л (+2 коп./л).
Как сообщал enkorr, оптовые цены сниженного газа в течение апреля выросли на 13% или 2 500 грн/т и продолжили рост в начале мая из-за временного дефицита в нескольких регионах и ажиотажных настроений на рынке.
Среди объективных факторов роста аналитики «А-95» называют резкое увеличение продаж автогаза, приведший к локальному дефициту ресурса у ряда трейдеров. Ажиотаж усиливается в связи с различной информацией об ограничении поставок ресурса из-за границы.
Стоимость автогаза на АГЗС на 24 мая 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
12,98
|
0,00
|
Shell
|
13,24
|
0,00
|
SOCAR
|
13,67
|
0,04
|
Народна
|
13,00
|
0,00
|
UPG
|
12,80
|
0,00
|
WOG
|
13,60
|
0,09
|
Автотранс
|
13,13
|
0,00
|
Параллель
|
13,56
|
0,00
|
Авиас
|
12,88
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
13,19
|
0,05
|
KLO
|
13,65
|
0,06
|
Marshal
|
13,00
|
0,00
|
Glusco
|
12,99
|
0,00
|
Надежда
|
13,19
|
0,00
|
Chipo
|
12,79
|
0,00
|
ОККО
|
13,64
|
0,00
|
Овис
|
13,09
|
0,13
|
Кворум
|
13,35
|
0,10
|
Укрнафта
|
12,92
|
0,00
|
ZOG
|
13,40
|
0,00
|
Mango
|
12,58
|
0,00
|
Jazz Oil
|
12,89
|
0,10
|
Род-Ник
|
13,40
|
0,00
|
Средняя цена
|
13,21
|
0,02
|
|
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