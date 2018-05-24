Автогаз в рознице 24 мая прибавил 4-13 коп./л

В период с 23 по 24 мая ряд автозаправочных сетей повысили цены на автогаз. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В сети WOG автогаз подорожал на 9 коп./л. На станциях «Кворум» и Jazz Oil стоимость СУГ выросла на 10 коп./л - до 13,35 грн/л и 12,89 грн/л, соответственно.

SOCAR, «БРСМ-Нафта», KLO, Shell и «Овис» повысили цены на автогаз на 4-13 коп./л.

Средняя цена СУГ по Украине 24 мая составила 13,21 грн/л (+2 коп./л).

Как сообщал enkorr, оптовые цены сниженного газа в течение апреля выросли на 13% или 2 500 грн/т и продолжили рост в начале мая из-за временного дефицита в нескольких регионах и ажиотажных настроений на рынке.

Среди объективных факторов роста аналитики «А-95» называют резкое увеличение продаж автогаза, приведший к локальному дефициту ресурса у ряда трейдеров. Ажиотаж усиливается в связи с различной информацией об ограничении поставок ресурса из-за границы.

Стоимость автогаза на АГЗС на 24 мая 2018 г., грн/л: