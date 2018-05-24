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Информация об агентстве
Розничные цены на бензин и ДТ 24 мая продолжили рост
12:31 24.05.2018 |
В период с 23 по 24 мая розничные цены на бензины и дизельное топливо повысились в ряде крупных сетей АЗС. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
В частности, на 0,20 грн./л подорожали все виды топлива на заправках Glusco: А-92 - до 29,55 грн/л, А-95 - до 30,55 грн/л, А-95+ - до 31,55 грн/л, ДТ - до 29,00 грн/л. В сети SOCAR бензины и дизельное топливо подорожали на 0,10 грн/л.
В сетях «Параллель», «Нефтек», «БРСМ-Нафта», Jazz Oil и «Азовнефтепродукт» цены на топливо выросли на 10-50коп./л.
Средние цены по стране 24 мая выросли на 2-3 коп./л.
Как сообщал enkorr, рост мировых цен на нефть и нефтепродукты создал предпосылки для повышения операторами украинского рынка розничных цен на топливо. Если тенденция роста мировых цен сохранится, операторы АЗС уже в ближайшее время могут повысить стоимость бензинов и дизтоплива в переделах 1 грн/.л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 24/23 мая 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
28,49
|
0,00
|
29,19
|
0,00
|
30,22
|
0,00
|
27,50
|
0,00
|
Shell
|
30,65
|
0,00
|
31,69
|
0,00
|
34,06
|
0,00
|
29,14
|
0,00
|
SOCAR
|
31,49
|
0,10
|
32,49
|
0,10
|
33,49
|
0,10
|
29,99
|
0,10
|
Народна
|
27,43
|
0,00
|
27,97
|
0,00
|
28,53
|
0,00
|
26,20
|
0,00
|
UPG
|
28,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
31,80
|
0,00
|
26,20
|
0,00
|
WOG
|
31,45
|
0,00
|
32,45
|
0,00
|
33,45
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
Автотранс
|
27,98
|
0,00
|
28,63
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
26,78
|
0,00
|
Параллель
|
30,59
|
0,33
|
31,59
|
0,33
|
32,19
|
0,33
|
29,09
|
0,33
|
Авиас
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,45
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,00
|
0,11
|
27,78
|
0,28
|
28,94
|
0,16
|
25,80
|
0,16
|
KLO
|
29,29
|
0,00
|
30,09
|
0,00
|
31,09
|
0,00
|
28,29
|
0,00
|
Marshal
|
26,20
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
x
|
x
|
25,20
|
0,00
|
Glusco
|
29,55
|
0,20
|
30,55
|
0,20
|
31,55
|
0,20
|
28,05
|
0,20
|
Надежда
|
28,04
|
0,00
|
28,68
|
0,00
|
29,09
|
0,00
|
26,74
|
0,00
|
Chipo
|
27,99
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
26,29
|
0,00
|
ОККО
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Азовнефтепродукт
|
29,99
|
0,50
|
30,99
|
0,50
|
31,50
|
0,50
|
29,00
|
0,50
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
27,78
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
29,34
|
0,00
|
26,34
|
0,00
|
Укрнафта
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
Нефтек
|
28,99
|
0,00
|
30,29
|
0,30
|
31,79
|
0,30
|
27,79
|
0,30
|
Кворум
|
28,25
|
0,25
|
28,85
|
0,25
|
x
|
x
|
26,95
|
0,25
|
Jazz Oil
|
26,99
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
x
|
x
|
26,19
|
-0,10
|
Катрал
|
27,99
|
0,00
|
29,07
|
0,00
|
29,09
|
0,00
|
26,77
|
0,10
|
Средняя цена
|
28,57
|
0,02
|
29,50
|
0,03
|
30,70
|
0,03
|
27,33
|
0,03
|
|
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