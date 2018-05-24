Розничные цены на бензин и ДТ 24 мая продолжили рост

В период с 23 по 24 мая розничные цены на бензины и дизельное топливо повысились в ряде крупных сетей АЗС. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, на 0,20 грн./л подорожали все виды топлива на заправках Glusco: А-92 - до 29,55 грн/л, А-95 - до 30,55 грн/л, А-95+ - до 31,55 грн/л, ДТ - до 29,00 грн/л. В сети SOCAR бензины и дизельное топливо подорожали на 0,10 грн/л.

В сетях «Параллель», «Нефтек», «БРСМ-Нафта», Jazz Oil и «Азовнефтепродукт» цены на топливо выросли на 10-50коп./л.

Средние цены по стране 24 мая выросли на 2-3 коп./л.

Как сообщал enkorr, рост мировых цен на нефть и нефтепродукты создал предпосылки для повышения операторами украинского рынка розничных цен на топливо. Если тенденция роста мировых цен сохранится, операторы АЗС уже в ближайшее время могут повысить стоимость бензинов и дизтоплива в переделах 1 грн/.л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 24/23 мая 2018 г., грн/л: