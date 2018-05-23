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Информация об агентстве
Ряд автозаправочных сетей 23 мая повысили цены на автогаз
12:37 23.05.2018 |
Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В сети ОККО автогаз подорожал на 11 коп./л. На станциях «Азовнефтепродукт» и ZOG стоимость СУГ выросла на 15 коп./л - до 13,40 грн/л.
AMIC, Shell и SKY повысили цены на автогаз на 1-30 коп./л.
Средняя цена СУГ по Украине 22 мая составила 13,19 грн/л (+2 коп./л).
Как сообщал enkorr, оптовые цены сниженного газа в течение апреля выросли на 13% или 2 500 грн/т и продолжили рост в начале мая из-за временного дефицита в нескольких регионах и ажиотажных настроений на рынке.
Среди объективных факторов роста аналитики «А-95» называют резкое увеличение продаж автогаза, приведший к локальному дефициту ресурса у ряда трейдеров. Ажиотаж усиливается в связи с различной информацией об ограничении поставок ресурса из-за границы.
Стоимость автогаза на АГЗС на 23 мая 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
12,98
|
0,01
|
Shell
|
13,24
|
0,08
|
SOCAR
|
13,63
|
0,00
|
Азовнефтепродукт
|
13,40
|
0,15
|
UPG
|
12,80
|
0,00
|
WOG
|
13,51
|
0,00
|
Автотранс
|
13,13
|
0,00
|
Параллель
|
13,56
|
0,00
|
Авиас
|
12,88
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
13,14
|
0,00
|
KLO
|
13,59
|
0,00
|
Marshal
|
13,00
|
0,00
|
Glusco
|
12,99
|
0,00
|
Надежда
|
13,19
|
0,00
|
Chipo
|
12,79
|
0,00
|
ОККО
|
13,64
|
0,11
|
SKY
|
13,20
|
0,30
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
12,96
|
0,00
|
Укрнафта
|
12,92
|
0,00
|
ZOG
|
13,40
|
0,15
|
Mango
|
12,58
|
0,00
|
Jazz Oil
|
12,79
|
0,00
|
Род-Ник
|
13,40
|
0,00
|
Средняя цена
|
13,19
|
0,02
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