Ряд автозаправочных сетей 23 мая повысили цены на автогаз

Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В сети ОККО автогаз подорожал на 11 коп./л. На станциях «Азовнефтепродукт» и ZOG стоимость СУГ выросла на 15 коп./л - до 13,40 грн/л.

AMIC, Shell и SKY повысили цены на автогаз на 1-30 коп./л.

Средняя цена СУГ по Украине 22 мая составила 13,19 грн/л (+2 коп./л).

Как сообщал enkorr, оптовые цены сниженного газа в течение апреля выросли на 13% или 2 500 грн/т и продолжили рост в начале мая из-за временного дефицита в нескольких регионах и ажиотажных настроений на рынке.

Среди объективных факторов роста аналитики «А-95» называют резкое увеличение продаж автогаза, приведший к локальному дефициту ресурса у ряда трейдеров. Ажиотаж усиливается в связи с различной информацией об ограничении поставок ресурса из-за границы.

Стоимость автогаза на АГЗС на 23 мая 2018 г., грн/л: