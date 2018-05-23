Крупные сети 23 мая повысили цены на бензин и дизтопливо

В период с 22 по 23 мая розничные цены на бензины и дизельное топливо повысились в ряде крупных сетей АЗС. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, на 0,50 грн./л подорожали все виды топлива на заправках ОККО: А-92 - до 31,49 грн/л, А-95 - до 32,49 грн/л, А-95+ - до 33,49 грн/л, ДТ - до 29,99 грн/л. В сети SOCAR бензины и дизельное топливо подорожали на 0,40 грн/л.

В сетях Shell, «Фактор», Glusco, ZOG и «Катрал» цены на топливо выросли на 10-39 коп./л.

Средние цены по стране 23 мая выросли на 6-9 коп./л.

Как сообщал enkorr, рост мировых цен на нефть и нефтепродукты создал предпосылки для повышения операторами украинского рынка розничных цен на топливо. Если тенденция роста мировых цен сохранится, операторы АЗС уже в ближайшее время могут повысить стоимость бензинов и дизтоплива в переделах 1 грн/.л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 23/22 мая 2018 г., грн/л: