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Автогаз в рознице 22 мая прибавил 3-20 коп./л
12:28 22.05.2018 |
В период с 21 по 22 мая ряд автозаправочных сетей повысили цены на автогаз. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В сетях «Надежда» и «Фактор» автогаз подорожал на 10 коп./л. На станциях сети AMIC стоимость СУГ выросла на 14 коп./л - до 12,97 грн/л.
Shell, «Параллель», «БРСМ-Нафта» и ZOG повысили стоимость СУГ на 3-20 коп./л.
Средняя цена СУГ по Украине 22 мая составила 13,17 грн/л (+2 коп./л).
Как сообщал enkorr, оптовые цены сниженного газа в течение апреля выросли на 13% или 2 500 грн/т и продолжили рост в начале мая из-за временного дефицита в нескольких регионах и ажиотажных настроений на рынке.
Среди объективных факторов роста аналитики «А-95» называют резкое увеличение продаж автогаза, приведший к локальному дефициту ресурса у ряда трейдеров. Ажиотаж усиливается в связи с различной информацией об ограничении поставок ресурса из-за границы.
Стоимость автогаза на АГЗС на 22 мая 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
22 май
|
+/-
|
AMIC
|
12,97
|
0,14
|
Shell
|
13,18
|
0,03
|
SOCAR
|
13,63
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
13,09
|
0,00
|
UPG
|
12,80
|
0,00
|
WOG
|
13,51
|
0,00
|
Автотранс
|
13,13
|
0,00
|
Параллель
|
13,56
|
0,03
|
Авиас
|
12,88
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
13,14
|
0,05
|
KLO
|
13,59
|
0,00
|
Marshal
|
13,00
|
0,00
|
Glusco
|
12,99
|
0,00
|
Надежда
|
13,19
|
0,10
|
Chipo
|
12,79
|
0,00
|
ОККО
|
13,53
|
0,00
|
Фактор
|
12,70
|
0,10
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
12,96
|
0,00
|
Укрнафта
|
12,92
|
0,00
|
ZOG
|
13,25
|
0,20
|
Mango
|
12,58
|
0,00
|
Jazz Oil
|
12,79
|
0,00
|
Род-Ник
|
13,40
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
13,17
|
0,02
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