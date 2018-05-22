Цены на бензины и дизельное топливо повысились 22 мая в ряде крупных сетей АЗС

Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, на 0,30 грн./л подорожали все виды топлива на заправках UPG: А-92 - до 28,00 грн/л, А-95 - до 29,00 грн/л, А-95+ - до 31,80 грн/л, ДТ - до 26,20 грн/л. В сети AMIC бензины и дизельное топливо подорожали на 0,20 грн/л.

В сетях «Укргаздобыча», UPG, SOCAR, KLO, Marshal, «Надежда», «Фактор», Glusco и «БРСМ-Нафта» цены на топливо выросли на 3-20 коп./л.

Средние цены по стране 22 мая выросли на 2-3 коп./л.

Как сообщал enkorr, рост мировых цен на нефть и нефтепродукты создал предпосылки для повышения операторами украинского рынка розничных цен на топливо. Если тенденция роста мировых цен сохранится, операторы АЗС уже в ближайшее время могут повысить стоимость бензинов и дизтоплива в переделах 1 грн/.л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 22/21 мая 2018 г., грн/л: