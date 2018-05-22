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Нефть дорожает на обеспокоенности вокруг нефтяного сектора Венесуэлы
08:39 22.05.2018 |
Мировые цены на нефть во вторник поднимаются, инвесторы оценивают ситуацию в Венесуэле после выборов в стране, при этом продолжая реагировать на признаки ослабления напряжения в торговых отношениях между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.22 EET стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,28%, до 79,44 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,32%, до 72,58 доллара за баррель.
"Позитивные посылы рынков по избежанию торговой войны (между США и Китаем - ред.) и политические проблемы в Венесуэле способствуют росту цен на нефть. Затягивание экономических винтов нанесет серьезный вред возможности Венесуэлы для экспорта, что сделает практически невозможным для страны приобретение доллара", - цитирует агентство Рейтер слова главы отдела торговли в регионе АТР Oanda Стивена Иннеса (Stephen Innes).
Нефтяной рынок оценивает последствия выборов в Венесуэле, которые прошли в стране 20 мая. По данным Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы, действующий глава государства Николас Мадуро победил на выборах и набрал 6,19 миллиона голосов избирателей. Он займет должность главы государства в 2019-2025 годах. Оппозиция Венесуэлы призвала к международному давлению, чтобы провести настоящие выборы.
США осудили прошедшие в Венесуэле президентские выборы и пообещали предпринять скорые экономические и дипломатические меры для восстановления демократии в этой стране, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео. Президент США Дональд Трамп в этот же день подписал указ, которым запретил гражданам и юридическим лицам США операции с суверенным долгом Венесуэлы, а также операции с государственными активами этой страны.
Ослабление напряженности в торговых отношениях между США и Китаем, что также поддерживает нефтяной рынок, произошло после комментариев с американской стороны. Так, министр финансов США Стивен Мнучин в воскресенье подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин с Китаем и отметил значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли. Кроме того, по его словам, Китай обязался снизить пошлины "на многие товары".
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