В период с 18 на 21 мая стоимость сжиженного газа в ряде сетей АЗС выросла на 4-15 коп./л

Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, в крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» стоимость автогаза выросла на 13-15 коп./л: в сети «Авиас» СУГ подорожал до 12,88 грн/л, в сети «Укрнафты» - до 12,92 грн/л.

В запорожской сети ZOG стоимость автогаза выросла на 10 коп./л - до 13,05 грн/л. В сети SOCAR СУГ подорожал до 13,63 грн/л (+4 коп./л), в сети «БРСМ Нафта» - до 13,09 грн/л (+4 коп./л).

Такие сети как «Олас», «Кворум», «Нефтек» и Mango повысили стоимость автогаза на 10-12 коп./л.

Средняя цена СУГ по Украине 21 мая составила 13,15грн/л (+5 коп./л).

Как сообщал enkorr, оптовые цены сниженного газа в течение апреля выросли на 13% или 2 500 грн/т и продолжили рост в начале мая из-за временного дефицита в нескольких регионах и ажиотажных настроений на рынке.

Среди объективных факторов роста аналитики «А-95» называют резкое увеличение продаж автогаза, приведший к локальному дефициту ресурса у ряда трейдеров. Ажиотаж усиливается в связи с различной информацией об ограничении поставок ресурса из-за границы.

Стоимость автогаза на АГЗС на 21 мая 2018 г., грн/л: