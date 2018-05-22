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В период с 18 на 21 мая стоимость сжиженного газа в ряде сетей АЗС выросла на 4-15 коп./л
16:11 21.05.2018 |
Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, в крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» стоимость автогаза выросла на 13-15 коп./л: в сети «Авиас» СУГ подорожал до 12,88 грн/л, в сети «Укрнафты» - до 12,92 грн/л.
В запорожской сети ZOG стоимость автогаза выросла на 10 коп./л - до 13,05 грн/л. В сети SOCAR СУГ подорожал до 13,63 грн/л (+4 коп./л), в сети «БРСМ Нафта» - до 13,09 грн/л (+4 коп./л).
Такие сети как «Олас», «Кворум», «Нефтек» и Mango повысили стоимость автогаза на 10-12 коп./л.
Средняя цена СУГ по Украине 21 мая составила 13,15грн/л (+5 коп./л).
Как сообщал enkorr, оптовые цены сниженного газа в течение апреля выросли на 13% или 2 500 грн/т и продолжили рост в начале мая из-за временного дефицита в нескольких регионах и ажиотажных настроений на рынке.
Среди объективных факторов роста аналитики «А-95» называют резкое увеличение продаж автогаза, приведший к локальному дефициту ресурса у ряда трейдеров. Ажиотаж усиливается в связи с различной информацией об ограничении поставок ресурса из-за границы.
Стоимость автогаза на АГЗС на 21 мая 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
12,83
|
0,00
|
Shell
|
13,15
|
0,00
|
SOCAR
|
13,63
|
0,04
|
Укргаздобыча
|
13,09
|
0,00
|
UPG
|
12,80
|
0,00
|
WOG
|
13,51
|
0,00
|
Автотранс
|
13,13
|
0,00
|
Параллель
|
13,52
|
0,00
|
Авиас
|
12,88
|
0,13
|
БРСМ-Нафта
|
13,09
|
0,04
|
KLO
|
13,59
|
0,00
|
Marshal
|
13,00
|
0,00
|
Олас
|
12,80
|
0,10
|
Кворум
|
13,25
|
0,10
|
Chipo
|
12,79
|
0,00
|
ОККО
|
13,53
|
0,00
|
Нефтек
|
13,70
|
0,10
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
12,96
|
0,00
|
Укрнафта
|
12,92
|
0,15
|
ZOG
|
13,05
|
0,10
|
Mango
|
12,58
|
0,12
|
Jazz Oil
|
12,79
|
0,00
|
Род-Ник
|
13,40
|
0,00
|
Средняя цена
|
13,15
|
0,05
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