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Нефть растет на оптимизме по поводу разрешения торговых трений между США и Китаем
09:16 21.05.2018 |
Мировые цены на нефть в понедельник утром растут, инвесторы отыгрывают сообщения об ослаблении напряженности в торговых отношениях США и Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.42 EET стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,7%, до 79,06 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,69%, до 71,86 доллара за баррель.
Инвесторы позитивно отреагировали на сообщения о позитиве при обсуждении проблем торговых отношений США и Китая. Министр финансов Штатов Стивен Мнучин в воскресенье подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин и отметил значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли. Кроме того, по его словам, Китай обязался снизить пошлины "на многие товары".
В Вашингтоне 17 и 18 мая прошли консультации между торговыми делегациями США и Китая. По итогам принятого совместного заявления стороны договорились предпринять эффективные меры для сокращения дефицита торгового баланса США в отношении Китая, нарастив экспорт товаров и услуг в республику. В частности, стороны договорились "значительно увеличить экспорт сельскохозяйственных товаров и энергетики".
Деэскалация торгового спора произойдет через некоторое время посредством переговоров, считают аналитики банка Morgan Stanley. "Обе стороны планируют работать над реализацией закупок в сельском хозяйстве и энергетике и продолжать переговоры о торговле... в ближайшие месяцы", - цитирует их агентство Рейтер.
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