Неделя закончилась ростом цен ДТ в крупном опте

Под конец недели операторы оптового рынка повысили цены дизтоплива на основных базисах торговли на 200-550 грн/т. Средняя цена ДТ достигла 29 150 грн/т, что на 150 грн/т больше чем в конце прошлой недели. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95».

В понедельник, 14 мая, в Новоград-Волынском предложения по ДТ в среднем составляли 28 800-28 900 грн/т, но уже во вторник трейдеры пошли на снижение цен до 28 650 грн/т под влиянием более дешевого предложения белорусского ресурса на Коростене. «В понедельник на Коростене можно было купить белорусский ресурс по 28 400 грн/т, это и вынудило операторов в Новограде немного снизить цену. Ко вторнику предложения на Новограде и Коростене выровнялись до уровня 28 600-28 650 грн/т», - отметил один из участников рынка.

В средине недели впервые в этом году трубопроводный ДТ был предложен на Коростене. Свой ресурс выставила компания «Терминал Ойл» по 28 550 грн/т. Предложения по белорусскому топливу на этом базисе в четверг заметно сократилось.

Очередной скачек котировок в среднем на $20/т под конец недели стал причиной повышения цен в пятницу, 18 мая. На Новоград-Волынском цены выросли на 400 грн/т - до 29 000-29 300 грн/т, в Коростене белорусский и российский ДТ торговался по 29 100-29 200 грн/т. Сразу на 700 грн/т цену повысил Кременчугский НПЗ, установив ее на уровне 30 600 грн/т.

«Укргаздобыча» в течение недели выставляла всего 15 т ДТ на спотовые торги по 29 900 грн/т, но покупателей ресурса по итогам аукциона не нашлось. Также 15 мая компания выставила 120 т июньского ДТ с премией $40,5/т. 18 мая УГД обнародовала стартовую цену на спотовые торги 22 мая, предложив шебелинский ДТ по 30 600 грн/т.

В мелком опте цены были стабильны в течение всей недели, и лишь в пятницу 18 мая выросли в среднем на 11 коп./л под влиянием котировок. Средние по стране цены в мелком опте на конец недели составили 24,88 грн/л. В Киевском регионе средняя цена составляет 24,33 грн/л, в восточной части Украины - 24,95-25 грн/л, на западе - 24,80-24,90 грн/л, на юге - 24,9-25 грн/л.

В то же время по словам трейдеров, за счет низкой плотности ДТ, предлагаемое компаниями группы «Трейд Коммодити», цены мелкооптовых партий в южном регионе остаются существенно ниже, нежели в остальных частях Украины.

«В пятницу «Август Пром» предлагал ДТ по 28 600 грн/т с плотностью 0,815 г/см3. В пересчете на литры это 23,3 грн/л. Это почти на гривну дешевле, нежели в этот день можно было купить по Новограду или Коростеню, где цена была в среднем 24,2 грн/л», - сообщил один из трейдеров, работающих в центральной и южной части Украины.

Согласно действующему ДСТУ, плотность летних марок ДТ должны быть в пределах 0,820-0,845 г/см3.

По данным таможенных органов, компании из орбиты «Трейд Коммодити» импортируют туркменский и итальянский ДТ с плотностью 0,834-0,837 г/см3. Участники рынка предполагают, что снижение плотности ресурса этих компаний может объясняться добавлением в ДТ реактивного топлива. Смешивание этих видом топлива и продаже его под видом ДТ имеет коммерческую выгоду за счет семикратной разницы в акцизном налоге.

Как сообщал enkorr, «Трейд Коммодити» является лидером по объему импорта реактивного топлива, по итогам 4-х месяцев 2018 г. компании этой группы удвоили импорт авиакеросина, поставив 42,6 тыс. т. Компания импортирует авиатопливо через порт Николаева, где последний год наблюдается дисбаланс между объемами, поставленными танкерами в порт и последующими отгрузками из порта железнодорожным транспортом.