Финансовые новости
- |
- 18.05.18
- |
- 20:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Неделя закончилась ростом цен ДТ в крупном опте
18:35 18.05.2018 |
Под конец недели операторы оптового рынка повысили цены дизтоплива на основных базисах торговли на 200-550 грн/т. Средняя цена ДТ достигла 29 150 грн/т, что на 150 грн/т больше чем в конце прошлой недели. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95».
В понедельник, 14 мая, в Новоград-Волынском предложения по ДТ в среднем составляли 28 800-28 900 грн/т, но уже во вторник трейдеры пошли на снижение цен до 28 650 грн/т под влиянием более дешевого предложения белорусского ресурса на Коростене. «В понедельник на Коростене можно было купить белорусский ресурс по 28 400 грн/т, это и вынудило операторов в Новограде немного снизить цену. Ко вторнику предложения на Новограде и Коростене выровнялись до уровня 28 600-28 650 грн/т», - отметил один из участников рынка.
В средине недели впервые в этом году трубопроводный ДТ был предложен на Коростене. Свой ресурс выставила компания «Терминал Ойл» по 28 550 грн/т. Предложения по белорусскому топливу на этом базисе в четверг заметно сократилось.
Очередной скачек котировок в среднем на $20/т под конец недели стал причиной повышения цен в пятницу, 18 мая. На Новоград-Волынском цены выросли на 400 грн/т - до 29 000-29 300 грн/т, в Коростене белорусский и российский ДТ торговался по 29 100-29 200 грн/т. Сразу на 700 грн/т цену повысил Кременчугский НПЗ, установив ее на уровне 30 600 грн/т.
«Укргаздобыча» в течение недели выставляла всего 15 т ДТ на спотовые торги по 29 900 грн/т, но покупателей ресурса по итогам аукциона не нашлось. Также 15 мая компания выставила 120 т июньского ДТ с премией $40,5/т. 18 мая УГД обнародовала стартовую цену на спотовые торги 22 мая, предложив шебелинский ДТ по 30 600 грн/т.
В мелком опте цены были стабильны в течение всей недели, и лишь в пятницу 18 мая выросли в среднем на 11 коп./л под влиянием котировок. Средние по стране цены в мелком опте на конец недели составили 24,88 грн/л. В Киевском регионе средняя цена составляет 24,33 грн/л, в восточной части Украины - 24,95-25 грн/л, на западе - 24,80-24,90 грн/л, на юге - 24,9-25 грн/л.
В то же время по словам трейдеров, за счет низкой плотности ДТ, предлагаемое компаниями группы «Трейд Коммодити», цены мелкооптовых партий в южном регионе остаются существенно ниже, нежели в остальных частях Украины.
«В пятницу «Август Пром» предлагал ДТ по 28 600 грн/т с плотностью 0,815 г/см3. В пересчете на литры это 23,3 грн/л. Это почти на гривну дешевле, нежели в этот день можно было купить по Новограду или Коростеню, где цена была в среднем 24,2 грн/л», - сообщил один из трейдеров, работающих в центральной и южной части Украины.
Согласно действующему ДСТУ, плотность летних марок ДТ должны быть в пределах 0,820-0,845 г/см3.
По данным таможенных органов, компании из орбиты «Трейд Коммодити» импортируют туркменский и итальянский ДТ с плотностью 0,834-0,837 г/см3. Участники рынка предполагают, что снижение плотности ресурса этих компаний может объясняться добавлением в ДТ реактивного топлива. Смешивание этих видом топлива и продаже его под видом ДТ имеет коммерческую выгоду за счет семикратной разницы в акцизном налоге.
Как сообщал enkorr, «Трейд Коммодити» является лидером по объему импорта реактивного топлива, по итогам 4-х месяцев 2018 г. компании этой группы удвоили импорт авиакеросина, поставив 42,6 тыс. т. Компания импортирует авиатопливо через порт Николаева, где последний год наблюдается дисбаланс между объемами, поставленными танкерами в порт и последующими отгрузками из порта железнодорожным транспортом.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Италии популисты и правые согласовали программу: хотят отменить санкции против России
|НАПК выявило нарушения в е-декларации Гонтаревой за 2016
|Под угрозой окружения. Зачем «гибриды» стреляют по мирным жителям Троицкого
|Луценко подписал представление на нардепа Александра Пономарева: мешал работе СМИ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Правоохранители проводят более 20 обысков в Киеве, Киевской и Житомирской областях в рамках дела о махинациях с сжиженным газом
|Неделя закончилась ростом цен ДТ в крупном опте
|Цены на нефть слабо меняются 18 мая и завершают неделю ростом, Brent торгуется у $79,5 за баррель
|В январе-марте численность населения сократилась на 64,4 тыс. до 42,3 млн
|Меркель и Путин: Транзит газа через Украину сохранится, если поставки окажутся экономически обоснованными и целесообразными
|Секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт примет участие в рассмотрении закона об антикоррупционном суде в ВР
Это интересно
|Xiaomi выпустила моющую швабру за $10
|Обнаружен новый вредонос для хищения данных из Telegram
|Telegram и американский стартап будут судиться за криптовалюту GRAM
|Топовая версия OnePlus 6 с Snapdragon 845 обойдется в $630
|Американцы сделают массовой «обтекающую» неровности подвеску
|Smartisan R1 – первый смартфон с 1 ТБ встроенной памяти
|Sotheby's продал редкий голубой бриллиант за 6,7 млн долларов