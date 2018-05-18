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Информация об агентстве
Ряд автозаправочных сетей 18 мая повысили цены на автогаз
12:05 18.05.2018 |
Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В сетях «Параллель» и «Род-Ник» автогаз подорожал на 10 коп./л. На станциях сети AMIC стоимость СУГ выросла на 7 коп./л - до 12,83 грн/л.
Shell, «Укрнафта» и «Авиас», а так же Marshal повысили стоимость СУГ на 2-4 коп./л.
Средняя цена СУГ по Украине 18 мая составила 13,11 грн/л (+2 коп./л).
Как сообщал enkorr, оптовые цены сниженного газа в течение апреля выросли на 13% или 2 500 грн/т и продолжили рост в начале мая из-за временного дефицита в нескольких регионах и ажиотажных настроений на рынке.
Среди объективных факторов роста аналитики «А-95» называют резкое увеличение продаж автогаза, приведший к локальному дефициту ресурса у ряда трейдеров. Ажиотаж усиливается в связи с различной информацией об ограничении поставок ресурса из-за границы.
Стоимость автогаза на АГЗС на 18 мая 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм
|
AMIC
|
12,83
|
0,07
|
Shell
|
13,15
|
0,02
|
SOCAR
|
13,59
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
13,09
|
0,00
|
UPG
|
12,80
|
0,00
|
WOG
|
13,51
|
0,00
|
Автотранс
|
13,13
|
0,00
|
Параллель
|
13,52
|
0,10
|
Авиас
|
12,75
|
0,03
|
БРСМ-Нафта
|
13,05
|
0,00
|
KLO
|
13,59
|
0,00
|
Marshal
|
13,00
|
0,00
|
Glusco
|
12,99
|
0,00
|
Надежда
|
13,09
|
0,00
|
Chipo
|
12,79
|
0,00
|
ОККО
|
13,53
|
0,00
|
Род-Ник
|
13,40
|
0,10
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
12,96
|
0,00
|
Укрнафта
|
12,77
|
0,04
|
ZOG
|
12,95
|
0,00
|
Mango
|
12,46
|
0,00
|
Jazz Oil
|
12,79
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
13,11
|
0,02
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