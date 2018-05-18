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Информация об агентстве
Розничные цены на бензины и дизельное топливо 18 мая подорожали в ряде крупных сетей АЗС
12:02 18.05.2018 |
Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
В частности, на 0,57-0,58 грн./л подорожали все виды топлива на станциях Shell: А-92 - до 30,35 грн/л, А-95 - до 31,40 грн/л, А-95+ - до 33,77 грн/л, ДТ - до 28,84 грн/л. На 50 коп./л все виды топлива подорожали в сетях ОККО и «Азовнефтепродукт».
В сетях AMIC, SOCAR, «Параллель», KLO, «БРСМ-Нафта», «Надежда» и Route 20 бензины и ДТ подорожали на 7-50 коп./л.
Средние цены по стране 17 мая выросли на 8-13 коп./л.
Как сообщал enkorr, рост мировых цен на нефть и нефтепродукты создал предпосылки для повышения операторами украинского рынка розничных цен на топливо. Если тенденция роста мировых цен сохранится, операторы АЗС уже в ближайшее время могут повысить стоимость бензинов и дизтоплива в переделах 1 грн/.л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 18/17 мая 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
28,00
|
0,25
|
28,96
|
0,32
|
29,98
|
0,34
|
27,02
|
0,55
|
Shell
|
30,35
|
0,58
|
31,40
|
0,58
|
33,77
|
0,57
|
28,84
|
0,58
|
SOCAR
|
30,89
|
0,40
|
31,89
|
0,40
|
32,89
|
0,40
|
29,39
|
0,40
|
Укргаздобыча
|
27,50
|
0,00
|
28,20
|
0,00
|
x
|
x
|
26,00
|
0,00
|
UPG
|
27,70
|
0,00
|
28,70
|
0,00
|
31,50
|
0,00
|
25,90
|
0,00
|
WOG
|
30,95
|
0,00
|
31,95
|
0,00
|
32,95
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
Автотранс
|
27,98
|
0,00
|
28,63
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
26,78
|
0,00
|
Параллель
|
30,26
|
0,07
|
31,26
|
0,07
|
31,86
|
0,07
|
28,76
|
0,07
|
Авиас
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,45
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,84
|
0,00
|
27,47
|
0,00
|
28,58
|
0,00
|
25,55
|
0,00
|
KLO
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,20
|
30,89
|
0,20
|
27,99
|
0,20
|
Marshal
|
26,00
|
0,00
|
26,50
|
0,00
|
x
|
x
|
24,90
|
0,00
|
Glusco
|
29,15
|
0,00
|
30,15
|
0,00
|
31,15
|
0,00
|
27,30
|
0,00
|
Надежда
|
27,89
|
0,00
|
28,68
|
0,15
|
28,99
|
0,00
|
26,74
|
0,05
|
Chipo
|
27,99
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
26,29
|
0,00
|
ОККО
|
30,99
|
0,50
|
31,99
|
0,50
|
32,99
|
0,50
|
29,49
|
0,50
|
Азовнефтепродукт
|
29,49
|
0,50
|
30,49
|
0,50
|
31,00
|
0,50
|
28,00
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
27,78
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
29,34
|
0,00
|
26,34
|
0,00
|
Укрнафта
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
ZOG
|
27,40
|
0,00
|
28,40
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
26,40
|
0,00
|
Фактор
|
27,00
|
0,00
|
27,70
|
0,00
|
x
|
x
|
25,20
|
0,10
|
Jazz Oil
|
26,99
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
x
|
x
|
25,99
|
0,00
|
Route 20
|
30,79
|
0,50
|
31,79
|
0,50
|
32,29
|
0,50
|
29,19
|
0,40
|
Средняя цена в Украине:
|
28,37
|
0,08
|
29,32
|
0,09
|
30,47
|
0,13
|
27,12
|
0,10
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