Розничные цены на бензины и дизельное топливо 18 мая подорожали в ряде крупных сетей АЗС

Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, на 0,57-0,58 грн./л подорожали все виды топлива на станциях Shell: А-92 - до 30,35 грн/л, А-95 - до 31,40 грн/л, А-95+ - до 33,77 грн/л, ДТ - до 28,84 грн/л. На 50 коп./л все виды топлива подорожали в сетях ОККО и «Азовнефтепродукт».

В сетях AMIC, SOCAR, «Параллель», KLO, «БРСМ-Нафта», «Надежда» и Route 20 бензины и ДТ подорожали на 7-50 коп./л.

Средние цены по стране 17 мая выросли на 8-13 коп./л.

Как сообщал enkorr, рост мировых цен на нефть и нефтепродукты создал предпосылки для повышения операторами украинского рынка розничных цен на топливо. Если тенденция роста мировых цен сохранится, операторы АЗС уже в ближайшее время могут повысить стоимость бензинов и дизтоплива в переделах 1 грн/.л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 18/17 мая 2018 г., грн/л: