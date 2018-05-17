Розничные цены на бензины и дизельное топливо подорожали 17 мая в некоторых сетях АЗС

Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, на 0,33 грн./л подорожали все виды топлива на станциях «Параллели»: А-92 - до 30,19 грн/л, А-95 - до 31,19 грн/л, А-95+ - до 31,79 грн/л, ДТ - до 28,69 грн/л.

В сетях «Укргаздобыча», «БРСМ-Нафта», «Рур груп» и «Автопорт» бензины и ДТ подорожали на 10-50 коп./л.

Средние цены по стране 17 мая выросли на 1-3 коп./л.

Как сообщал enkorr, рост мировых цен на нефть и нефтепродукты создал предпосылки для повышения операторами украинского рынка розничных цен на топливо. Если тенденция роста мировых цен сохранится, операторы АЗС уже в ближайшее время могут повысить стоимость бензинов и дизтоплива в переделах 1 грн/.л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 17/16 мая 2018 г., грн/л: