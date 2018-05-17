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Информация об агентстве
Розничные цены на бензины и дизельное топливо подорожали 17 мая в некоторых сетях АЗС
12:42 17.05.2018 |
Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
В частности, на 0,33 грн./л подорожали все виды топлива на станциях «Параллели»: А-92 - до 30,19 грн/л, А-95 - до 31,19 грн/л, А-95+ - до 31,79 грн/л, ДТ - до 28,69 грн/л.
В сетях «Укргаздобыча», «БРСМ-Нафта», «Рур груп» и «Автопорт» бензины и ДТ подорожали на 10-50 коп./л.
Средние цены по стране 17 мая выросли на 1-3 коп./л.
Как сообщал enkorr, рост мировых цен на нефть и нефтепродукты создал предпосылки для повышения операторами украинского рынка розничных цен на топливо. Если тенденция роста мировых цен сохранится, операторы АЗС уже в ближайшее время могут повысить стоимость бензинов и дизтоплива в переделах 1 грн/.л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 17/16 мая 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
27,76
|
0,00
|
28,64
|
0,00
|
29,65
|
0,00
|
26,47
|
0,04
|
Shell
|
29,77
|
0,00
|
30,81
|
0,00
|
33,20
|
0,00
|
28,27
|
0,00
|
SOCAR
|
30,49
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
27,50
|
0,00
|
28,20
|
0,20
|
x
|
x
|
26,00
|
0,00
|
UPG
|
27,70
|
0,00
|
28,70
|
0,00
|
31,50
|
0,00
|
25,90
|
0,00
|
WOG
|
30,95
|
0,00
|
31,95
|
0,00
|
32,95
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
Автотранс
|
27,98
|
0,00
|
28,63
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
26,78
|
0,00
|
Параллель
|
30,19
|
0,33
|
31,19
|
0,33
|
31,79
|
0,33
|
28,69
|
0,33
|
Авиас
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,45
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,84
|
0,23
|
27,47
|
0,21
|
28,58
|
0,14
|
25,55
|
0,23
|
KLO
|
28,99
|
0,00
|
29,79
|
0,00
|
30,69
|
0,00
|
27,79
|
0,00
|
Катрал
|
27,49
|
0,10
|
28,57
|
0,10
|
28,59
|
0,10
|
26,07
|
0,10
|
Glusco
|
29,15
|
0,00
|
30,15
|
0,00
|
31,15
|
0,00
|
27,30
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
26,90
|
0,00
|
27,35
|
-0,20
|
27,70
|
-0,20
|
25,60
|
0,00
|
Chipo
|
27,99
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
26,29
|
0,00
|
ОККО
|
30,49
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
Рур груп
|
27,99
|
0,50
|
28,49
|
0,50
|
x
|
x
|
26,49
|
0,50
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
27,78
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
29,34
|
0,00
|
26,34
|
0,00
|
Укрнафта
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
ZOG
|
27,40
|
0,00
|
28,40
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
26,40
|
0,00
|
Автопорт
|
30,20
|
0,40
|
31,20
|
0,40
|
31,70
|
0,40
|
28,70
|
0,40
|
Jazz Oil
|
26,99
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
x
|
x
|
25,99
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
28,29
|
0,03
|
29,23
|
0,03
|
30,34
|
0,01
|
27,03
|
0,04
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