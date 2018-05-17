Автогаз в рознице 17 мая подорожал на 8-20 коп./л

В период с 16 по 17 мая ряд автозаправочных сетей повысили цены на автогаз. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В сетях «Автопорт» и «Укргаздобыча» автогаз подорожал на 20 коп./л. На станциях сети «Кворум» стоимость СУГ выросла на 16 коп./л - до 13,15 грн/л.

SOCAR и «БРСМ-Нафта», а так же Marshal повысили стоимость СУГ на 8 коп./л и 9 коп./л, соответственно.

Средняя цена СУГ по Украине 17 мая составила 13,09 грн/л (+1 коп./л).

Как сообщал enkorr, оптовые цены сниженного газа в течение апреля выросли на 13% или 2 500 грн/т и продолжили рост в начале мая из-за временного дефицита в нескольких регионах и ажиотажных настроений на рынке.

Среди объективных факторов роста аналитики «А-95» называют резкое увеличение продаж автогаза, приведший к локальному дефициту ресурса у ряда трейдеров. Ажиотаж усиливается в связи с различной информацией об ограничении поставок ресурса из-за границы.

Стоимость автогаза на АГЗС на 17 мая 2018 г., грн/л: