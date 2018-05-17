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Автогаз в рознице 17 мая подорожал на 8-20 коп./л
12:39 17.05.2018 |
В период с 16 по 17 мая ряд автозаправочных сетей повысили цены на автогаз. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В сетях «Автопорт» и «Укргаздобыча» автогаз подорожал на 20 коп./л. На станциях сети «Кворум» стоимость СУГ выросла на 16 коп./л - до 13,15 грн/л.
SOCAR и «БРСМ-Нафта», а так же Marshal повысили стоимость СУГ на 8 коп./л и 9 коп./л, соответственно.
Средняя цена СУГ по Украине 17 мая составила 13,09 грн/л (+1 коп./л).
Как сообщал enkorr, оптовые цены сниженного газа в течение апреля выросли на 13% или 2 500 грн/т и продолжили рост в начале мая из-за временного дефицита в нескольких регионах и ажиотажных настроений на рынке.
Среди объективных факторов роста аналитики «А-95» называют резкое увеличение продаж автогаза, приведший к локальному дефициту ресурса у ряда трейдеров. Ажиотаж усиливается в связи с различной информацией об ограничении поставок ресурса из-за границы.
Стоимость автогаза на АГЗС на 17 мая 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
Автогаз
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
12,76
|
0,00
|
Shell
|
13,14
|
0,00
|
SOCAR
|
13,59
|
0,08
|
Укргаздобыча
|
13,09
|
0,20
|
UPG
|
12,80
|
0,00
|
WOG
|
13,51
|
-0,01
|
Автотранс
|
13,13
|
0,00
|
Параллель
|
13,42
|
0,00
|
Авиас
|
12,72
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
13,05
|
0,09
|
KLO
|
13,59
|
0,00
|
Катрал
|
13,17
|
0,00
|
Glusco
|
12,99
|
0,00
|
Кворум
|
13,15
|
0,16
|
Chipo
|
12,79
|
0,00
|
ОККО
|
13,52
|
0,00
|
Рур груп
|
13,09
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
12,96
|
0,00
|
Укрнафта
|
12,74
|
0,00
|
ZOG
|
12,95
|
0,00
|
Автопорт
|
13,90
|
0,20
|
Jazz Oil
|
12,79
|
0,00
|
Род-Ник
|
13,30
|
0,00
|
Средняя цена
|
13,09
|
0,01
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