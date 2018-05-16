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Автогаз в рознице продолжает дорожать 16 мая
13:37 16.05.2018 |
В период с 15 по 16 мая ряд автозаправочных сетей повысили цены на автогаз. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В сетях Mango, «Род-Ник» и Jazz Oil автогаз подорожал на 10 коп./л. На станциях сети «Фактор» стоимость СУГ выросла на 20 коп./л - до 12,60 грн/л.
AMIC, WOG, Marshal, ОККО и «Укрнафта» повысили стоимость СУГ на 1-5 коп./л.
Средняя цена СУГ по Украине 16 мая составила 13,08 грн/л (+3 коп./л).
Как сообщал enkorr, оптовые цены сниженного газа в течение апреля выросли на 13% или 2 500 грн/т и продолжили рост в начале мая из-за временного дефицита в нескольких регионах и ажиотажных настроений на рынке.
Среди объективных факторов роста аналитики «А-95» называют резкое увеличение продаж автогаза, приведший к локальному дефициту ресурса у ряда трейдеров. Ажиотаж усиливается в связи с различной информацией об ограничении поставок ресурса из-за границы.
Стоимость автогаза на АГЗС на 16 мая 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
Автогаз
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
12,76
|
0,01
|
Shell
|
13,14
|
0,00
|
SOCAR
|
13,51
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
12,89
|
0,00
|
UPG
|
12,80
|
0,00
|
WOG
|
13,52
|
0,05
|
Автотранс
|
13,13
|
0,00
|
Параллель
|
13,42
|
0,00
|
Авиас
|
12,72
|
0,03
|
БРСМ-Нафта
|
12,97
|
0,00
|
KLO
|
13,59
|
0,00
|
Marshal
|
13,00
|
0,10
|
Glusco
|
12,99
|
0,00
|
Фактор
|
12,60
|
0,20
|
Chipo
|
12,79
|
0,00
|
ОККО
|
13,52
|
0,02
|
Катрал
|
13,17
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
12,96
|
0,00
|
Укрнафта
|
12,74
|
0,05
|
ZOG
|
12,95
|
0,00
|
Mango
|
12,46
|
0,10
|
Jazz Oil
|
12,79
|
0,10
|
Род-Ник
|
13,30
|
0,10
|
Средняя цена
|
13,08
|
0,03
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