Автогаз в рознице продолжает дорожать 16 мая

В период с 15 по 16 мая ряд автозаправочных сетей повысили цены на автогаз. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В сетях Mango, «Род-Ник» и Jazz Oil автогаз подорожал на 10 коп./л. На станциях сети «Фактор» стоимость СУГ выросла на 20 коп./л - до 12,60 грн/л.

AMIC, WOG, Marshal, ОККО и «Укрнафта» повысили стоимость СУГ на 1-5 коп./л.

Средняя цена СУГ по Украине 16 мая составила 13,08 грн/л (+3 коп./л).

Как сообщал enkorr, оптовые цены сниженного газа в течение апреля выросли на 13% или 2 500 грн/т и продолжили рост в начале мая из-за временного дефицита в нескольких регионах и ажиотажных настроений на рынке.

Среди объективных факторов роста аналитики «А-95» называют резкое увеличение продаж автогаза, приведший к локальному дефициту ресурса у ряда трейдеров. Ажиотаж усиливается в связи с различной информацией об ограничении поставок ресурса из-за границы.

Стоимость автогаза на АГЗС на 16 мая 2018 г., грн/л: