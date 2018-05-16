Розничные цены на бензины и дизельное топливо подорожали 16 мая в некоторых сетях АЗС

Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, на 0,50 грн./л подорожали все виды топлива на станциях WOG: А-92 - до 30,95 грн/л, А-95 - до 31,95 грн/л, А-95+ - до 32,95 грн/л, ДТ - до 29,45 грн/л.

В сетях «Надежда» и «Катрал» бензины подорожали на 10 коп./л.

Средние цены по стране 16 мая выросли на 7 коп./л.

Как сообщал enkorr, рост мировых цен на нефть и нефтепродукты создал предпосылки для повышения операторами украинского рынка розничных цен на топливо. Если тенденция роста мировых цен сохранится, операторы АЗС уже в ближайшее время могут повысить стоимость бензинов и дизтоплива в переделах 1 грн/.л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 16/15 мая 2018 г., грн/л: