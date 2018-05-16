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Нефть дешевеет 16 мая на данных API о росте ее запасов в США
09:10 16.05.2018 |
Мировые цены на нефть снижаются утром в среду после выхода данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.23 EET стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,31%, до 78,19 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,28%, до 71,11 доллара за баррель.
По данным API, за рабочую неделю, закончившуюся 11 мая, запасы нефти в США выросли на 4,854 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения запасов на 763 тысячи баррелей. В предыдущую неделю показатель снизился на 1,85 миллиона баррелей, по данным той же организации.
Между тем запасы бензина снизились на 3,4 миллиона баррелей (против ожиданий снижения на 1,42 миллиона), дистиллятов - на 768 тысяч баррелей (ожидали снижения запасов на 2,2 миллиона баррелей). Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 62 тысячи баррелей.
Официальные данные о запасах нефти в стране, от министерства энергетики США, будут опубликованы позднее в среду. "Мы ожидаем, что данные минэнерго дадут "медвежий" стимул ценам, учитывая рост числа буровых установок и уровня добычи в США", - цитирует агентство Рейтер аналитиков сингапурской брокерской компании Phillip Futures.
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