Оптовые цены СУГ 15 мая перешли к снижению

Оптовые цены сниженного газа начали снижение. В зависимости от региона СУГ на условиях отгрузки с ГНС подешевел на 200-800 грн/т. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на собственный мониторинг оптового рынка.

В Полтавской и Харьковской областях ценовые предложение снизились в среднем на 400 грн/т и 640 грн/т соответственно. В западном регионе цены опустились на 300-500 грн/т, центральном - на 300-800 грн/т, в южных областях - в среднем на 500 грн/т.

Средние по стране цены 15 мая снизились на 490 грн/т - до 22 760 грн/т. Последний раз снижение средних оптовых цен фиксировалось в первой половине марта.

Трейдеры объясняют нынешнее снижение цен ситуативным профицитом, возникшем после увеличения импорта газа в первой половине мая. «Праздничные дни прошили, импортеры привезли недостающие объемы и сейчас на рынке наблюдается небольшой излишек. Пока цена высокая - участники рынка понемногу снижают. Но даже после снижения цены заявок не очень много», - отмечает трейдер GT Group Сергей Ермаков.

«Такая ситуация продлиться недолго, возможно неделю, далее цены могут снова перейти в рост на дорогом импорте и ограниченности предложений с заводов», - добавил он.

Как сообщал enkorr, оптовые цены сниженного газа в течение апреля выросли на 13% или 2 500 грн/т. Рост цен наблюдался и в начале мая и из-за временного дефицита в нескольких регионах и ажиотажного настроения рынка.

Среди объективных факторов роста цен аналитики «А-95» называли резкое увеличение продаж автогаза, которое создало локальный дефицит у ряда трейдеров. Ажиотаж усиливается в связи с различной информацией об ограничении поставок ресурса из-за границы.