Финансовые новости
- |
- 15.05.18
- |
- 20:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Оптовые цены СУГ 15 мая перешли к снижению
17:01 15.05.2018 |
Оптовые цены сниженного газа начали снижение. В зависимости от региона СУГ на условиях отгрузки с ГНС подешевел на 200-800 грн/т. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на собственный мониторинг оптового рынка.
В Полтавской и Харьковской областях ценовые предложение снизились в среднем на 400 грн/т и 640 грн/т соответственно. В западном регионе цены опустились на 300-500 грн/т, центральном - на 300-800 грн/т, в южных областях - в среднем на 500 грн/т.
Средние по стране цены 15 мая снизились на 490 грн/т - до 22 760 грн/т. Последний раз снижение средних оптовых цен фиксировалось в первой половине марта.
Трейдеры объясняют нынешнее снижение цен ситуативным профицитом, возникшем после увеличения импорта газа в первой половине мая. «Праздничные дни прошили, импортеры привезли недостающие объемы и сейчас на рынке наблюдается небольшой излишек. Пока цена высокая - участники рынка понемногу снижают. Но даже после снижения цены заявок не очень много», - отмечает трейдер GT Group Сергей Ермаков.
«Такая ситуация продлиться недолго, возможно неделю, далее цены могут снова перейти в рост на дорогом импорте и ограниченности предложений с заводов», - добавил он.
Как сообщал enkorr, оптовые цены сниженного газа в течение апреля выросли на 13% или 2 500 грн/т. Рост цен наблюдался и в начале мая и из-за временного дефицита в нескольких регионах и ажиотажного настроения рынка.
Среди объективных факторов роста цен аналитики «А-95» называли резкое увеличение продаж автогаза, которое создало локальный дефицит у ряда трейдеров. Ажиотаж усиливается в связи с различной информацией об ограничении поставок ресурса из-за границы.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Заставили санкции: Верховная Рада улучшила защиту авторских прав
|Луценко подписал представление на дачу согласия Рады на привлечение к уголовной ответственности нардепа от «Оппоблока» Дунаева
|Киев решил повысить тарифы на проезд в коммунальном транспорте до 8 гривен с 15 июля
|Девелоперов обяжут пересчитывать стоимость недвижимости во время возврата средств людям или выплат неустоек
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В 1-м квартале положительное сальдо внешней торговли услугами составило $1,5 млрд
|В 1-м квартале отрицательное сальдо внешней торговли составило $134,9 млн
|В 1-м квартале отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $1 201,3 млн
|Поступления налога на прибыль по Офису крупных налогоплательщиков в январе-апреле выросли в 2,7 раза до 21 млрд гривен
|ВВП Украины в I кв.-2018г вырос на 3,1% - Госстат
|В МВФ назвали восемь ключевых реформ для роста экономики Украины
Это интересно
|Японские гиганты создадут твердотельные аккумуляторы для электромобилей
|LG запустила собственную блокчейн-платформу Monachain
|4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S с диагональю 50" обойдётся в $380
|Коллекция Рокфеллера ушла с молотка за 830 млн долларов
|Google Assistant заполучил новые голоса, стал вежливее и вскоре заговорит по-русски
|Google Duplex — искусственный интеллект, который способен сам позвонить за вас в магазин и сделать заказ
|Google показала новые возможности Google Maps и Google Lens