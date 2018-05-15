Финансовые новости
- |
- 15.05.18
- |
- 20:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Цены на автогаз 15 мая продолжили рост
12:30 15.05.2018 |
В период с 14 по 15 мая ряд автозаправочных сетей повысили цены на автогаз. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В сетях Shell, UPG, «Фактор» и Jazz Oil автогаз подорожал на 10 коп./л. На станциях «Азовнефтепродукт» стоимость СУГ выросла на 15 коп./л - до 13,25 грн/л.
AMIC, ОККО и «Укрнафта» повысили стоимость СУГ на 1-2 коп./л.
Средняя цена СУГ по Украине 15 мая составила 13,05 грн/л (+2 коп./л).
Как сообщал enkorr, оптовые цены сниженного газа в течение апреля выросли на 13% или 2 500 грн/т и продолжили рост в начале мая из-за временного дефицита в нескольких регионах и ажиотажных настроений на рынке.
Среди объективных факторов роста аналитики «А-95» называют резкое увеличение продаж автогаза, приведший к локальному дефициту ресурса у ряда трейдеров. Ажиотаж усиливается в связи с различной информацией об ограничении поставок ресурса из-за границы.
Стоимость автогаза на АГЗС на 15 мая 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
Автогаз
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
12,75
|
0,01
|
Shell
|
13,14
|
0,10
|
SOCAR
|
13,51
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
12,89
|
0,00
|
UPG
|
12,80
|
0,10
|
WOG
|
13,48
|
0,00
|
Автотранс
|
13,13
|
0,00
|
Параллель
|
13,42
|
0,00
|
Авиас
|
12,69
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,97
|
0,00
|
KLO
|
13,59
|
0,00
|
Marshal
|
12,90
|
0,00
|
Glusco
|
12,99
|
0,00
|
Фактор
|
12,40
|
0,10
|
Азовнефтепродукт
|
13,25
|
0,15
|
ОККО
|
13,50
|
0,02
|
Овис
|
12,96
|
0,00
|
Народна
|
13,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
12,69
|
0,01
|
ZOG
|
12,95
|
0,00
|
Mango
|
12,36
|
0,00
|
Jazz Oil
|
12,69
|
0,10
|
Род-Ник
|
13,20
|
0,00
|
Средняя цена
|
13,05
|
0,02
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Заставили санкции: Верховная Рада улучшила защиту авторских прав
|Луценко подписал представление на дачу согласия Рады на привлечение к уголовной ответственности нардепа от «Оппоблока» Дунаева
|Киев решил повысить тарифы на проезд в коммунальном транспорте до 8 гривен с 15 июля
|Девелоперов обяжут пересчитывать стоимость недвижимости во время возврата средств людям или выплат неустоек
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В 1-м квартале положительное сальдо внешней торговли услугами составило $1,5 млрд
|В 1-м квартале отрицательное сальдо внешней торговли составило $134,9 млн
|В 1-м квартале отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $1 201,3 млн
|Поступления налога на прибыль по Офису крупных налогоплательщиков в январе-апреле выросли в 2,7 раза до 21 млрд гривен
|ВВП Украины в I кв.-2018г вырос на 3,1% - Госстат
|В МВФ назвали восемь ключевых реформ для роста экономики Украины
Это интересно
|Японские гиганты создадут твердотельные аккумуляторы для электромобилей
|LG запустила собственную блокчейн-платформу Monachain
|4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S с диагональю 50" обойдётся в $380
|Коллекция Рокфеллера ушла с молотка за 830 млн долларов
|Google Assistant заполучил новые голоса, стал вежливее и вскоре заговорит по-русски
|Google Duplex — искусственный интеллект, который способен сам позвонить за вас в магазин и сделать заказ
|Google показала новые возможности Google Maps и Google Lens