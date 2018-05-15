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Розничные сети 15 мая повысили цены на бензин и ДТ
11:59 15.05.2018 |
В период с 14 по 15 мая розничные цены на бензины и дизельное топливо подорожали в некоторых сетях АЗС. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
В частности, на 0,60 грн./л подорожали все виды топлива на станциях «Овис»: А-92 - до 27,54 грн/л, А-95 - до 28,56 грн/л, ДТ - до 26,876 грн/л.
В сети Glusco бензины подорожали на 0,20 грн/л. Такие сети как AMIC, Shell, KLO, Glusco, «Автотранс» и Jazz Oil повысили цены на 1-18 коп./л.
Средние цены по стране 15 мая снизились на 1 коп./л.
Как сообщал enkorr, рост мировых цен на нефть и нефтепродукты создал предпосылки для повышения операторами украинского рынка розничных цен на топливо. Если тенденция роста мировых цен сохранится, операторы АЗС уже в ближайшее время могут повысить цены бензинов и дизтоплива в переделах 1 грн/.л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 15/14 мая 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
27,76
|
0,00
|
28,64
|
0,01
|
29,65
|
0,01
|
26,43
|
0,01
|
Shell
|
29,77
|
0,10
|
30,81
|
0,14
|
33,20
|
0,18
|
28,27
|
0,11
|
SOCAR
|
30,49
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
27,50
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
x
|
x
|
26,00
|
0,00
|
UPG
|
27,70
|
0,00
|
28,70
|
0,00
|
31,50
|
0,00
|
25,90
|
0,00
|
WOG
|
30,45
|
0,00
|
31,45
|
0,00
|
32,45
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
Автотранс
|
27,98
|
0,00
|
28,63
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
26,78
|
0,00
|
Параллель
|
29,86
|
0,00
|
30,86
|
0,00
|
31,46
|
0,00
|
28,36
|
0,00
|
Авиас
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,45
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,62
|
0,00
|
27,25
|
0,00
|
28,44
|
0,00
|
25,33
|
0,00
|
KLO
|
28,99
|
0,20
|
29,79
|
0,00
|
30,69
|
0,00
|
27,79
|
0,10
|
Marshal
|
26,00
|
0,00
|
26,50
|
0,00
|
x
|
x
|
24,90
|
0,00
|
Glusco
|
29,15
|
0,20
|
30,15
|
0,20
|
31,15
|
0,20
|
27,30
|
0,00
|
Надежда
|
27,79
|
0,00
|
28,53
|
0,00
|
28,89
|
0,00
|
26,69
|
0,00
|
Chipo
|
27,99
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
26,29
|
0,00
|
ОККО
|
30,49
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
Овис
|
27,54
|
0,60
|
28,56
|
0,60
|
29,70
|
0,00
|
26,76
|
0,60
|
Народна
|
27,43
|
0,00
|
27,97
|
0,00
|
28,53
|
0,00
|
26,15
|
0,20
|
Укрнафта
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
ZOG
|
27,40
|
0,00
|
28,40
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
26,40
|
0,00
|
Mango
|
26,69
|
0,00
|
27,89
|
0,00
|
28,89
|
0,00
|
25,69
|
0,00
|
Jazz Oil
|
26,99
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
x
|
x
|
25,99
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
28,19
|
0,01
|
29,13
|
0,01
|
30,27
|
0,01
|
26,92
|
0,01
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