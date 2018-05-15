Розничные сети 15 мая повысили цены на бензин и ДТ

В период с 14 по 15 мая розничные цены на бензины и дизельное топливо подорожали в некоторых сетях АЗС. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, на 0,60 грн./л подорожали все виды топлива на станциях «Овис»: А-92 - до 27,54 грн/л, А-95 - до 28,56 грн/л, ДТ - до 26,876 грн/л.

В сети Glusco бензины подорожали на 0,20 грн/л. Такие сети как AMIC, Shell, KLO, Glusco, «Автотранс» и Jazz Oil повысили цены на 1-18 коп./л.

Средние цены по стране 15 мая снизились на 1 коп./л.

Как сообщал enkorr, рост мировых цен на нефть и нефтепродукты создал предпосылки для повышения операторами украинского рынка розничных цен на топливо. Если тенденция роста мировых цен сохранится, операторы АЗС уже в ближайшее время могут повысить цены бензинов и дизтоплива в переделах 1 грн/.л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 15/14 мая 2018 г., грн/л: