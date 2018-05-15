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Нефть слабо дорожает 15 мая после обновления максимума за 3,5 года на данных ОПЕК
08:21 15.05.2018 |
Мировые цены на нефть во вторник утром слабо растут после обновления днем ранее максимума за 3,5 года на фоне данных майского доклада ОПЕК и сохранения опасений относительно уровня добычи в Иране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.46 EET стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,09%, до 78,3 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,06%, до 71 доллара за баррель.
Стоимость нефти в понедельник впервые с 26 ноября 2014 года превысила 78 долларов за баррель после публикации ежемесячного доклада ОПЕК. Организация увеличила прогноз роста спроса на "черное золото" в мире по итогам текущего года на 0,02 миллиона баррелей в сутки, до 1,65 миллиона. Кроме того, из доклада следует, что ОПЕК в апреле выполнила соглашение о сокращении добычи нефти на 163%.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год.
Инвесторы также обратили внимание на заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о готовности обеспечить стабильность нефтяного рынка после решения Вашингтона выйти из ядерной сделки с Ираном. Министр подчеркнул, что для минимизации последствий любого возможного дефицита будет тесно сотрудничать с крупнейшими производителями из ОПЕК и не ОПЕК, а также с ключевыми потребителями нефти.
Тем не менее, среди инвесторов сохраняются опасения, что санкции против Ирана могут привести к сокращение предложения нефти на мировом рынке. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.
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