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14 мая отмечался рост средних розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ
19:46 14.05.2018 |
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла 1.0 коп/л до 27.95 грн/л, бензина А-95 евро - немного выросла на 1.0 коп/л до 29.37 грн/л.
Как сообщает Терминал, дизельное топливо евро подорожало на 1.0 коп/л до 27.13 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 14 мая 2018 г. подорожал на 0.24% (3.0 коп/л) до 13.02 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.3%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|27.95
|23.00
|0.04
|0.07
|Бензин А-95 евро
|29.37
|25.00
|0.03
|0.07
|Дизельное топливо Евро
|27.13
|24.19
|0.05
|0.12
|Сжиженный газ
|13.02
|12.00
|0.24
|1.72
|Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 14.05.2018
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|27,81
|0,0
|28,56
|0,0
|26,51
|0,0
|12,70
|0,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|12,52
|13,5
|SHELL
|29,87
|10,6
|30,86
|10,5
|28,37
|10,9
|13,20
|10,0
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,54
|11,1
|Кло
|28,99
|20,0
|29,79
|0,0
|27,79
|10,0
|13,59
|10,0
|ОККО
|30,46
|0,0
|31,46
|0,0
|28,96
|0,0
|13,51
|0,0
|ТНК
|28,94
|0,0
|28,89
|10,0
|27,29
|0,2
|13,05
|4,7
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,59
|7,4
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
14 мая 2018 на мелкооптовом рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензин А-95 евро и дизельное топливо, а также рост стоимости бензина А-92 евро.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро выросла на 1 коп/л до 26.14 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день снизилась на 1 коп/л и составляет 26.98 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте немного снизились в цене на 2 коп/л до 24.73 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 07 мая по 14 мая 2018 г. увеличилась на 0.1%, или 33.0 грн/т, и находится на уровне 23356.59 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 13.8%, или 2830.0 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|26.14
|0.03
|1.19
|5.89
|Бензин А-95 евро
|26.98
|-0.02
|1.12
|5.55
|Дизельное топливо евро
|24.73
|-0.09
|0.92
|6.68
Средняя мелкооптовая цена на СПБТ:
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