14 мая отмечался рост средних розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ

Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла 1.0 коп/л до 27.95 грн/л, бензина А-95 евро - немного выросла на 1.0 коп/л до 29.37 грн/л.

Как сообщает Терминал, дизельное топливо евро подорожало на 1.0 коп/л до 27.13 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 14 мая 2018 г. подорожал на 0.24% (3.0 коп/л) до 13.02 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.3%.

Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 27.95 23.00 0.04 0.07 Бензин А-95 евро 29.37 25.00 0.03 0.07 Дизельное топливо Евро 27.13 24.19 0.05 0.12 Сжиженный газ 13.02 12.00 0.24 1.72





Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 14.05.2018 Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 27,81 0,0 28,56 0,0 26,51 0,0 12,70 0,0 ANP 26,95 0,0 27,95 0,0 26,00 0,0 12,52 13,5 SHELL 29,87 10,6 30,86 10,5 28,37 10,9 13,20 10,0 WOG 30,45 0,0 31,45 0,0 28,95 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,54 11,1 Кло 28,99 20,0 29,79 0,0 27,79 10,0 13,59 10,0 ОККО 30,46 0,0 31,46 0,0 28,96 0,0 13,51 0,0 ТНК 28,94 0,0 28,89 10,0 27,29 0,2 13,05 4,7 Укрнафта 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,59 7,4

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

14 мая 2018 на мелкооптовом рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензин А-95 евро и дизельное топливо, а также рост стоимости бензина А-92 евро.

Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро выросла на 1 коп/л до 26.14 грн/л.

Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день снизилась на 1 коп/л и составляет 26.98 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте немного снизились в цене на 2 коп/л до 24.73 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 07 мая по 14 мая 2018 г. увеличилась на 0.1%, или 33.0 грн/т, и находится на уровне 23356.59 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 13.8%, или 2830.0 грн/т.





Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 26.14 0.03 1.19 5.89 Бензин А-95 евро 26.98 -0.02 1.12 5.55 Дизельное топливо евро 24.73 -0.09 0.92 6.68

Средняя мелкооптовая цена на СПБТ: