Финансовые новости
- |
- 14.05.18
- |
- 09:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Нефть дешевеет 14 мая на фоне роста буровой активности в США
08:25 14.05.2018 |
Мировые цены на нефть в понедельник продолжают снижаться на данных о росте числа буровых установок в США, а также прогнозах по "мягкому" увеличению уровней добычи в РФ и странах ОПЕК на фоне новых санкций США к Ирану, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.53 EET стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,53%, до 76,71 доллара за баррель, цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,35%, до 70,45 доллара за баррель.
Трейдеры продолжают отыгрывать данные по числу буровых установок в США на прошлой неделе. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), за неделю, завершившуюся 11 мая, число буровых установок в США выросло на 13 штук, или на 1,3% - до 1045 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 160 штук, или в 1,2 раза. Рост числа буровых установок свидетельствует о развитии буровой активности в стране и постепенном увеличении добычи нефти.
При этом главной новостью на рынке остается выход США из ядерной сделки с Ираном и введение санкций против страны. "Около миллиона баррелей нефти в день, скорее всего, исчезнет с мировых рынков нефти, когда США введут санкции против Ирана", - сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главного стратега AxiTrader Грега МакКенна (Greg McKenna).
При этом аналитик отмечает, что пока еще неясно, повлияют ли новые санкции на ситуацию на нефтяном рынке так, как предполагается. "Германия заявила, что защитит свои компании от санкций, Иран сообщил, что французская Total пока еще не выходила (из доли - ред.) по месторождениям (в Иране - ред.), при этом китайские компании могут заполнить пустоту, возникшую из-за санкций США", - добавляет МакКенн.
"Решение США... позволит сгладить наращивание добычи нефти в 2019 году, которое до этого сдерживалась в связи со сделкой ОПЕК+,... а Россия и страны ОПЕК смогут сместить риторику со "сдерживания" (добычи - ред.) к "росту" без снижения мировых цен на нефть", - цитирует агентство мнение аналитиков BMI Research.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Экспортеры не захотели дешево распродавать валютную выручку в пятницу
|Европейские деньги для украинского бизнеса: какую помощь предоставляет ЕС
|Аахенский формат. Макрон и Меркель заменили Путина Волкером
|В 2017 Украина продолжила углублять экономические отношения с Европой, - НБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть дешевеет 14 мая на фоне роста буровой активности в США
|Денежная масса в Украине в апреле возросли на 1,9% - НБУ
|Министр экономики ФРГ прибыл с визитом в Киев
|Минфин обсуждает с МВФ корректировки в госбюджет
|Нефть стабильна 11 мая и растет по итогам недели, Brent торгуется у $77,4 за баррель
|НБУ подтвердил прогноз инфляции на 2018 год в 8,9%
Это интересно
|Goldman Sachs и Apple выпустят совместную кредитную карту в начале 2019г
|Британская марка Rolls-Royce представила первый в своей истории кроссовер
|Компания Volvo Trucks представила вторую модель электрического грузовика
|IBM запретила своим сотрудникам пользоваться «флешками» и SD-картами
|Смартфон Xiaomi Redmi S2 получил экран HD+ и двойную камеру
|Основатель китайской страховой компании Anbang приговорен к 18-летнему заключению
|Uber показала новый концепт летающего такси