«А-95» прогнозирует рост розничных цен топлива на 1 грн/л

Рост мировых цен на нефть и топливо создал предпосылки для повышения операторами рынка розничных цен на топливо. Если тенденция роста мировых цен сохранится, операторы АЗС уже в ближайшее время могут повысить цены бензинов и дизтоплива в переделах 1 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95».

В течение апреля и первой декады мая участники розничного рынка воздерживались от повышения цен, при том что апрельские котировки бензина по отношению к марту выросли на 16% ($95/т), дизтоплива - на 9% ($51/т). Мировые цены продолжили рост и в начале мая, прибавив $25/т по бензину и $19/т по ДТ.

В апреле рост цен сдерживало укрепление гривны, за месяц курс национальной валюты по отношению к евро укрепился на 31 коп. (0,95%), к доллару - на 19 коп. (0,7%). В начале мая гривна укрепилась к евро еще на 79 коп. (2,5%) за счет снижения стоимости этой валюты на мировом рынке.

«С начала апреля бензины на оптовом рынке подорожали на 6-7% (2 000-2 300 грн/т), дизельное топливо - на 9% (2 400 грн/т). Это создает предпосылки роста розничных цен в пределах 1 грн/л с дальнейшим потенциалом роста в случае сохранения нынешней неблагоприятной ценовой ситуации на мировом рынке», - отметили в «А-95».

Как сообщал enkorr, за период апреля и первой декады мая средние розничные цены на бензина А-92 снизились на 24 коп./л, что произошло за счет одномоментного снижения в сети «Приват» на 50 коп./л 23 апреля. Средние цены А-95 снизились на 1 коп./л, дизтопливо подорожало на 5 коп./л.

Главной причиной роста мировых цен на нефть, которые достигли максимальных за последние 3,5 лет значений, является геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Соединенные штаты 8 мая вышли из многостороннего договора по иранской ядерной программе, и заявили о желании возобновить действие санкций против Ирана. Этот шаг предусматривает 180-дневный переходной период, в течение которого контрагенты Тегерана должны закрыть все нефтяные сделки с Ираном, а также себе найти новых поставщиков.

Аналитики полагают, что возобновление санкций приведет к взлету цен на нефть, особенно учитывая тот факт, что ограничение поставок иранской нефти будет происходить на фоне сжатия мировых рынков, вызванного реализацией сделки ОПЕК+.