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Информация об агентстве
С 10 на 11 мая стоимость сжиженного газа в некоторых сетях АЗС выросла на 7-20коп.
14:45 11.05.2018 |
Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, в крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» стоимость автогаза выросла на 13-18 коп./л: в сети «Авиас» СУГ подорожал до 12,69 грн/л, в сети «Укрнафты» - до 12,67 грн/л.
В запорожской сети ZOG стоимость автогаза выросла на 20 коп./л - до 12,95 грн/л. В сети WOG СУГ подорожал до 13,49 грн/л (+13 коп./л), в сети Shell - до 13,02 грн/л (+15 коп./л).
Такие сети как AMIC, Автотранс, Параллель, Фактор, Jazz Oil, Mango и Род-Ник повысили стоиомсть автогаза на 7-15 коп./л.
Средняя цена СУГ по Украине 11 мая составила 13,02 грн/л (+8 коп./л).
Как сообщал enkorr, оптовые цены сниженного газа в течение апреля выросли на 13% или 2 500 грн/т и продолжили рост в начале мая из-за временного дефицита в нескольких регионах и ажиотажных настроений на рынке.
Среди объективных факторов роста аналитики «А-95» называют резкое увеличение продаж автогаза, приведший к локальному дефициту ресурса у ряда трейдеров. Ажиотаж усиливается в связи с различной информацией об ограничении поставок ресурса из-за границы.
Стоимость автогаза на АГЗС на 11 мая г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
12,70
|
0,10
|
Shell
|
13,02
|
0,15
|
SOCAR
|
13,49
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
12,89
|
0,00
|
UPG
|
12,70
|
0,00
|
WOG
|
13,49
|
0,13
|
Автотранс
|
13,13
|
0,05
|
Параллель
|
13,32
|
0,07
|
Авиас
|
12,69
|
0,13
|
БРСМ-Нафта
|
12,89
|
0,03
|
KLO
|
13,49
|
0,00
|
Marshal
|
12,90
|
0,00
|
Glusco
|
12,89
|
0,00
|
Надежда
|
13,09
|
0,00
|
Chipo
|
12,79
|
0,00
|
ОККО
|
13,48
|
0,00
|
Олас
|
12,70
|
0,00
|
Фактор
|
12,30
|
0,10
|
Укрнафта
|
12,67
|
0,18
|
ZOG
|
12,95
|
0,20
|
Mango
|
12,21
|
0,08
|
Jazz Oil
|
12,59
|
0,10
|
Род-Ник
|
13,20
|
0,10
|
Средняя цена
|
13,02
|
0,08
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