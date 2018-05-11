С 10 на 11 мая стоимость сжиженного газа в некоторых сетях АЗС выросла на 7-20коп.

Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, в крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» стоимость автогаза выросла на 13-18 коп./л: в сети «Авиас» СУГ подорожал до 12,69 грн/л, в сети «Укрнафты» - до 12,67 грн/л.

В запорожской сети ZOG стоимость автогаза выросла на 20 коп./л - до 12,95 грн/л. В сети WOG СУГ подорожал до 13,49 грн/л (+13 коп./л), в сети Shell - до 13,02 грн/л (+15 коп./л).

Такие сети как AMIC, Автотранс, Параллель, Фактор, Jazz Oil, Mango и Род-Ник повысили стоиомсть автогаза на 7-15 коп./л.

Средняя цена СУГ по Украине 11 мая составила 13,02 грн/л (+8 коп./л).

Как сообщал enkorr, оптовые цены сниженного газа в течение апреля выросли на 13% или 2 500 грн/т и продолжили рост в начале мая из-за временного дефицита в нескольких регионах и ажиотажных настроений на рынке.

Среди объективных факторов роста аналитики «А-95» называют резкое увеличение продаж автогаза, приведший к локальному дефициту ресурса у ряда трейдеров. Ажиотаж усиливается в связи с различной информацией об ограничении поставок ресурса из-за границы.

Стоимость автогаза на АГЗС на 11 мая г., грн/л: