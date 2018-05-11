Розничные сети повышают цены на ДТ и бензины 10 мая

В период с 10 по 11 мая розничные цены на бензины и дизельное топливо подорожали в некоторых сетях АЗС. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, на 0,35-0,55 грн./л все виды топлива подорожали на станциях «Олас»: А-92 - до 27,95 грн/л, А-95 - до 28,95 грн/л, А-95+ - до 29,95 грн/л, ДТ - до 26,80 грн/л.

В сети Glusco бензины и дизельное топливо подорожали на 0,15 грн/л. Такие сети как «Автотранс» и Jazz Oil повысили цены на 15-40 коп./л.

Средние цены по стране 11 мая снизились на 1 коп./л.

Как сообщал enkorr, операторы оптового рынка ДТ 10 мая повысили цены в среднем на 530 грн/т. Рост цен был спровоцирован скачком европейских котировок топлива, которые накануне выросли на $26-27/т. Участники рынка отмечают, что на данный момент проблем с наполнением рынка дизтопливом не наблюдается. Напомним, двумя неделями ранее появилась информация о плановом ремонте Мозырского НПЗ и Шебелинского ГПЗ.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 11/10 мая 2018 г., грн/л: