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Розничные сети повышают цены на ДТ и бензины 10 мая
15:27 11.05.2018 |
В период с 10 по 11 мая розничные цены на бензины и дизельное топливо подорожали в некоторых сетях АЗС. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
В частности, на 0,35-0,55 грн./л все виды топлива подорожали на станциях «Олас»: А-92 - до 27,95 грн/л, А-95 - до 28,95 грн/л, А-95+ - до 29,95 грн/л, ДТ - до 26,80 грн/л.
В сети Glusco бензины и дизельное топливо подорожали на 0,15 грн/л. Такие сети как «Автотранс» и Jazz Oil повысили цены на 15-40 коп./л.
Средние цены по стране 11 мая снизились на 1 коп./л.
Как сообщал enkorr, операторы оптового рынка ДТ 10 мая повысили цены в среднем на 530 грн/т. Рост цен был спровоцирован скачком европейских котировок топлива, которые накануне выросли на $26-27/т. Участники рынка отмечают, что на данный момент проблем с наполнением рынка дизтопливом не наблюдается. Напомним, двумя неделями ранее появилась информация о плановом ремонте Мозырского НПЗ и Шебелинского ГПЗ.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 11/10 мая 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
27,76
|
0,00
|
28,63
|
0,00
|
29,64
|
0,00
|
26,42
|
0,00
|
Shell
|
29,67
|
0,00
|
30,67
|
0,00
|
33,02
|
0,00
|
28,16
|
0,00
|
SOCAR
|
30,49
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
27,50
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
x
|
x
|
26,00
|
0,00
|
UPG
|
27,70
|
0,00
|
28,70
|
0,00
|
31,50
|
0,00
|
25,90
|
0,00
|
WOG
|
30,45
|
0,00
|
31,45
|
0,00
|
32,45
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
Автотранс
|
27,88
|
0,00
|
28,49
|
0,20
|
29,99
|
0,00
|
26,58
|
0,15
|
Параллель
|
29,86
|
0,00
|
30,86
|
0,00
|
31,46
|
0,00
|
28,36
|
0,00
|
Авиас
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,45
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,62
|
0,00
|
27,25
|
0,00
|
28,44
|
0,00
|
25,33
|
0,00
|
KLO
|
28,79
|
0,00
|
29,79
|
0,00
|
30,69
|
0,00
|
27,69
|
0,00
|
Marshal
|
25,90
|
0,00
|
26,40
|
0,00
|
x
|
x
|
24,90
|
0,00
|
Glusco
|
28,95
|
0,15
|
29,95
|
0,15
|
30,95
|
0,15
|
27,30
|
0,00
|
Надежда
|
27,79
|
0,00
|
28,38
|
0,00
|
28,79
|
0,00
|
26,54
|
0,00
|
Chipo
|
27,99
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
26,29
|
0,00
|
ОККО
|
30,49
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
Олас
|
27,95
|
0,35
|
28,95
|
0,55
|
29,95
|
0,55
|
26,80
|
0,50
|
Фактор
|
27,00
|
0,00
|
27,70
|
0,00
|
x
|
x
|
25,10
|
0,20
|
Укрнафта
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
ZOG
|
27,40
|
0,00
|
28,40
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
26,40
|
0,00
|
Mango
|
26,69
|
0,00
|
27,89
|
0,00
|
28,89
|
0,00
|
25,69
|
0,00
|
Jazz Oil
|
26,99
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
x
|
x
|
25,99
|
0,40
|
Средняя цена в Украине:
|
28,17
|
0,00
|
29,11
|
0,01
|
30,25
|
0,01
|
26,90
|
0,01
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