Нефть по-прежнему у максимумов с 2014 г на опасениях снижения экспорта из Ирана

Мировые цены на нефть днем в пятницу продолжают находиться на максимальных уровнях с ноября 2014 года, демонстрируя слабую динамику, инвесторы опасаются сокращения экспорта сырья из Ирана на фоне санкций со стороны США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.13 EET стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,15%, до 77,35 доллара за баррель, цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,04%, до 71,39 доллара за баррель.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

На этом фоне обострились опасения инвесторов по поводу экспорта из Ирана - одного из крупнейших производителей нефти и газа в мире. По мнению аналитиков банка Jefferies, которое приводит агентство Рейтер, экспорт иранской нефти начнет снижаться в ближайшее время. "Мы ожидаем, что к октябрю экспорт из Ирана упадет на 500 тысяч баррелей в день, а в перспективе снизится на 1 миллион баррелей в сутки", - считают эксперты.

При этом сдерживающим рост нефтяных цен фактором являются надежды инвесторов на альтернативных поставщиков, которые смогут компенсировать потенциальное сокращение экспорта иранского сырья. В частности, трейдеры ожидают, что страны из ОПЕК будут наращивать добычу для того, чтобы не допустить дефицита нефти на рынке. Однако пока, как отмечает технический аналитик PVM Oil Associates Робин Бибер (Robin Bieber), "тенденция к росту цен остается устойчивой и непоколебимой".