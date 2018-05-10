Оптовые цены ДТ выросли 10 мая на 530 грн/т вслед за скачком котировок

Операторы оптового рынка ДТ повысили цены в среднем на 530 грн/т. Рост цен был спровоцирован скачком европейских котировок топлива, которые накануне выросли на $26-27/т. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на мониторинг оптового рынка.

Скачок котировок последовал за ростом цен на нефть, которые находятся на максимальном за последние 3,5 года уровне.

Больше остальных подорожал кременчугский ресурс: «Укртатнафта» подняла цены сразу на 800 грн/т до 29 900 грн/т. Это второе повышение цен заводом за последнюю неделю, последний раз он повышал цены 5 мая на 350 грн/т.

На аукцион 10 мая «Укргаздобыча» ДТ не выставляла. «НП-Трейдинг» повысил цену шебелинского дизтоплива на 500 грн/т.

В Новоград-Волынском ценовые предложения увеличились в пределах 500-700 грн/т, а количество предложений снизилось с 9 до 7 компаний. Ресурс предлагали «Глуско Украина» «Анвитрейд», Е.Коннект, ЧП «Оператор», «Закарпатнефтепродукт-Мукачево» в диапазоне от 28 900 грн/т до 29 300 грн/т. На Коростене мозырский ДТ ресурс предлагался по 29 200 грн/т.

Если в крупном опте цены подскочили на 1,8%, то в мелком, который не так быстро реагирует на изменение котировок, рост составил 0,8% (+19 коп./л).

Участники рынка отмечают, что на данный момент проблем с наполнением рынка дизтопливом не наблюдается. Напомним, двумя неделями ранее появилась информация о плановой ремонте Мозырского НПЗ и Шебелинского ГПЗ.

Руководство «Укргаздобычи» подтвердило, что Шебелинский завод наработал запасы топлива и будет выполнять обязательства по термконтрактам. «Плановый ремонт никак не повлияет на отгрузку уже законтрактованной продукции, а также тех товаров, которые мы реализуем на еженедельных спотовых и ежемесячных долгосрочных торгах, ведь есть соответствующие запасы», - подтвердил коммерческий директор УГД Сергей Федоренко.

В то же время Мозырский НПЗ, на который в I квартале 2018 г. пришлось 37% импортных поставок ДТ, не сообщает ни сроки ремонта, ни создан ли резерв топлива под украинских контрагентов на этот период.

«Все что нужно, мы сообщили нашим украинским контрагентам», - заявил источник enkorr в «БНК-Украина».

Трейдер Proton Energy Group S.A., поставляющий трубопроводный ДТ в Украину, сообщил, что его возможности позволяют в сжатые сроки ликвидировать любой дефицит нефтепродуктов в случае его возникновения в Украине.