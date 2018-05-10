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На розничном рынке 10 мая продолжал дорожать автогаз
19:39 10.05.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 10 мая 2018 г. отмечена продолжающаяся тенденция роста розничных цен на сжиженный газ, сообщает Терминал.
Цены на светлые нефтепродукты за сутки не изменились и составляют: на бензин А-92 евро - 27.93 грн/л, бензин А-95 евро - 29.35 грн/л. Также без изменений сохраняются цены на дизельное топливо евро, которая замерли на отметке 27.10 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 10 мая 2018 г. подорожал на 0.65% (8.0 коп/л) до 12.94 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.1%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|27.93
|23.00
|-0.00
|0.05
|Бензин А-95 евро
|29.35
|25.00
|0.00
|0.04
|Дизельное топливо Евро
|27.10
|23.49
|0.02
|0.13
|Сжиженный газ
|12.94
|11.80
|0.65
|1.82
|Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 10.05.2018
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|27,81
|0,0
|28,56
|0,0
|26,51
|0,0
|12,61
|0,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|12,37
|14,2
|SHELL
|29,76
|0,0
|30,75
|0,0
|28,25
|0,0
|13,07
|14,3
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,32
|13,4
|Кло
|28,79
|0,0
|29,79
|20,0
|27,69
|0,0
|13,49
|0,0
|ОККО
|30,46
|0,0
|31,46
|0,0
|28,96
|0,0
|13,51
|0,0
|ТНК
|28,81
|0,0
|28,79
|0,0
|27,29
|0,0
|12,94
|0,3
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,44
|11,8
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
10 мая 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.83% (22 коп/л) до 26.06 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.94% (25 коп/л) до 26.92 грн/л.
Также, в мелком опте выросло в цене и дизельное топливо евро на 0.82% (20 коп/л) до 24.71 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 03 мая по 10 мая 2018 г. увеличилась на 4.5%, или 1009.9 грн/т, и находится на уровне 23347.45 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 14.2%, или 2911.5 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|26.06
|0.83
|0.97
|7.06
|Бензин А-95 евро
|26.92
|0.94
|0.85
|6.01
|Дизельное топливо евро
|24.71
|0.82
|0.96
|8.09
Средняя мелкооптовая цена на на пропан-бутан
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