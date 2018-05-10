На розничном рынке 10 мая продолжал дорожать автогаз

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 10 мая 2018 г. отмечена продолжающаяся тенденция роста розничных цен на сжиженный газ, сообщает Терминал.

Цены на светлые нефтепродукты за сутки не изменились и составляют: на бензин А-92 евро - 27.93 грн/л, бензин А-95 евро - 29.35 грн/л. Также без изменений сохраняются цены на дизельное топливо евро, которая замерли на отметке 27.10 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 10 мая 2018 г. подорожал на 0.65% (8.0 коп/л) до 12.94 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.1%.

Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 27.93 23.00 -0.00 0.05 Бензин А-95 евро 29.35 25.00 0.00 0.04 Дизельное топливо Евро 27.10 23.49 0.02 0.13 Сжиженный газ 12.94 11.80 0.65 1.82





Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 10.05.2018 Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 27,81 0,0 28,56 0,0 26,51 0,0 12,61 0,0 ANP 26,95 0,0 27,95 0,0 26,00 0,0 12,37 14,2 SHELL 29,76 0,0 30,75 0,0 28,25 0,0 13,07 14,3 WOG 30,45 0,0 31,45 0,0 28,95 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,32 13,4 Кло 28,79 0,0 29,79 20,0 27,69 0,0 13,49 0,0 ОККО 30,46 0,0 31,46 0,0 28,96 0,0 13,51 0,0 ТНК 28,81 0,0 28,79 0,0 27,29 0,0 12,94 0,3 Укрнафта 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,44 11,8

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

10 мая 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.83% (22 коп/л) до 26.06 грн/л.

Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.94% (25 коп/л) до 26.92 грн/л.

Также, в мелком опте выросло в цене и дизельное топливо евро на 0.82% (20 коп/л) до 24.71 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 03 мая по 10 мая 2018 г. увеличилась на 4.5%, или 1009.9 грн/т, и находится на уровне 23347.45 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 14.2%, или 2911.5 грн/т.





Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 26.06 0.83 0.97 7.06 Бензин А-95 евро 26.92 0.94 0.85 6.01 Дизельное топливо евро 24.71 0.82 0.96 8.09

Средняя мелкооптовая цена на на пропан-бутан