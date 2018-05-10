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Цены на нефть 10 мая снижаются, Brent торгуется ниже $77 за баррель
19:10 10.05.2018 |
Цены на нефть эталонных марок падают в ходе торгов в четверг после достижения максимальных отметок за 3,5 года после того, как президент США Дональд Трамп принял решение выйти из соглашения по ядерной программе Ирана и вновь ввести санкции против страны, сообщает MarketWatch.
Трейдеры не видят усиления напряженности вокруг ситуации на Ближнем Востоке, предполагая, что другие крупные страны-поставщики нефти смогут компенсировать возможное сокращение поставок из Ирана, отмечает агентство Bloomberg.
Котировки июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:11 EET уменьшились на $0,23 (0,3%) - до 76,98 доллара за баррель. Фьючерсные контракты на июнь на марку WTI опустились на $0,14 (0,2%) - до 71 доллара за баррель.
Иран является третьим по объему поставщиком нефти среди стран ОПЕК, добычая около 3,8 млн баррелей в сутки. Ожидаемое ограничение экспорта топлива из этой страны усугубит напряженность с поставками на глобальном рынке на фоне предпринимаемых ОПЕК+ мер по ограничению производства, пишет Dow Jones.
В то же время министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди заявил, что ОПЕК и другие нефтедобывающие страны "будут готовы стабилизировать рынок, как только это потребуется". Он отметил, что решение президента США не окажет никакого влияния на соглашение ОПЕК+.
Между тем главный сырьевой стратег Bank of America Merrill Lynch Франсиско Бланш сказал о том, что на нефтяном рынке проявился риск повышения цены Brent до $100 за баррель в 2019 году в силу потрясений, связанных с решениями США о возобновлении санкций против Ирана и снижением добычи в Венесуэле. Он не исключает, что этот уровень может быть достигнут и раньше. Например, если в ближайшие шесть месяцев не будет достигнуто новое соглашение об иранской ядерной программе с участием США, а договоренности ОПЕК+ будут продлены на 2019 год.
Вместе с тем Ф.Бланш повысил базовые прогнозы среднегодовых цен на нефть на ближайшие два года: для Brent - с $64 до $70 за баррель в этом году и с $60 до $75 за баррель в следующем. Нефть WTI, как ожидается, будет стоить в среднем $65 за баррель в этом году и $69 за баррель в следующем году.
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