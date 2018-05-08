Финансовые новости
- |
- 08.05.18
- |
- 14:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Нефть дешевеет 7 мая после роста до рекордных отметок перед решением США по Ирану
08:32 08.05.2018 |
Цены на нефть снижаются после обновления днем ранее максимума за 3,5 года - трейдеры ждут, что президент США Дональд Трамп объявит во вторник свое решение по иранской ядерной сделке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.57 EET стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1% - до 75,41 доллара за баррель, при этом днем ранее цена Brent впервые с 27 ноября 2014 года превысила 76 долларов за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,2%, до 69,88 доллара за баррель.
Коррекция цен связана с фиксацией прибыли на рынке после вчерашнего роста котировок, вызванного сообщением Трампа, что он уже во вторник объявит, будет ли выходить из соглашения с Ираном. Президент США сообщит о своем решении в 14.00 по вашингтонскому времени (21.00 EET).
"Нефтяной рынок оценил высокую вероятность выхода Трампа из ядерной сделки с Ираном. Если он собирается ввести санкции, подобные тем, которые США ввели в 2012 году, это может вызвать нехватку нефти", - сказал агентству Рейтер старший экономист Nomura Securities Тацуфуми Окоши (Tatsufumi Okoshi).
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана санкции СБ ООН, США и Евросоюза. Президент США Дональд Трамп не раз выражал недовольство сделкой и говорил о возможности выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". Продлив режим снятия с санкций с Ирана в соответствии с договоренностями до 12 мая, Трамп объявил, что это продление будет последним.
По мнению аналитиков, на рынках остаются опасения перебоев в поставках на фоне новостей из Венесуэлы. Как сообщило агентство в понедельник со ссылкой на источники, американская ConocoPhillips намерена получить активы венесуэльской PDVSA в Карибском бассейне в рамках исполнения решения международного арбитража о выплате компании из США более 2 миллиардов долларов за национализацию в Венесуэле.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|В 1-м квартале чистая прибыль банков увеличилась в 3 раза до 8,7 млрд гривен
ТОП-НОВОСТИ
|Медведев и Ко, или Узкий круг Путина замкнулся
|Представители отраслевых ассоциаций и бизнес сообществ выступили в поддержку формульного ценообразования на энергоносители
|Кому прекратят выплату жилищных субсидий и зачем их нужно переоформлять
|Банки стали менее активно брать валюту на позицию под перепродажу. Похоже, не верят в ее дальнейшее подорожание
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк начал кредитовать предпринимателей с беспроцентным периодом
В РУБРИКЕ
|Минфин прогнозирует финансирование госинвестпроектов в 2019-2021гг на уровне 2018г вопреки рекомендации МЭРТ
|Украинцы увеличили декларирование доходов на 13% до 57,5 млрд гривен в 2017, - ГФС
|Представители отраслевых ассоциаций и бизнес сообществ выступили в поддержку формульного ценообразования на энергоносители
|Стоимость золота снижается 8 мая на фоне удорожания доллара
|Кому прекратят выплату жилищных субсидий и зачем их нужно переоформлять
|Продажи б/у автомобилей в Украине выросли на 44%
|Нефть дешевеет 7 мая после роста до рекордных отметок перед решением США по Ирану
Это интересно
|Xiaomi осваивает рынок потокового воспроизведения музыки и видео
|Новый дрон Xiaomi стоит всего 64 доллара
|NASA показало компактный ядерный реактор KRUSTY, который можно будет использовать при высадке на другие планеты
|Ученым удалось создать синтетические эмбрионы из стволовых клеток
|Twitter призвал всех пользователей сменить пароли из-за ошибки в системе
|Как урегулировать конфликты на работе
|США могут запретить продажи китайских смартфонов — Reuters