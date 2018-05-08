Большинство сетей АЗС повысили цены на автогаз 7 мая

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 07 мая 2018 г. отмечался рост розничных цен на сжиженный газ, сообщает Терминал.



Средние цены на высокооктановые бензины и дизельное топливо остались без изменений и составляют: бензина А-92 евро - 27.93 грн/л, А-95 евро - 29.35 грн/л, дизельного топлива евро - 27.10 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 07 мая 2018 г. подорожал на 0.13% (2.0 коп/л) до 12.80 грн/л.

Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 43.6%.

Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 27.93 23.00 0.00 0.20 Бензин А-95 евро 29.35 25.00 0.00 0.17 Дизельное топливо Евро 27.10 23.49 0.01 0.24 Сжиженный газ 12.80 11.50 0.13 1.02





Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 07.05.2018 Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 27,81 0,0 28,56 0,0 26,51 0,0 12,61 0,0 ANP 26,95 0,0 27,95 0,0 26,00 0,0 12,22 3,1 SHELL 29,76 0,0 30,75 0,0 28,25 0,0 12,84 1,7 WOG 30,45 0,0 31,45 0,0 28,95 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,19 2,3 Кло 28,79 0,0 29,59 0,0 27,69 0,0 13,39 0,0 ОККО 30,46 0,0 31,46 0,0 28,96 0,0 13,35 2,7 ТНК 28,73 0,0 28,79 0,0 27,22 0,0 12,95 2,8 Укрнафта 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,32 2,1

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 30 апреля по 07 мая 2018 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 поднялись на 1.32% (34.0 коп/л) до 25.84 грн/л, а бензин А-95 подорожал на 0.92% (24.0 коп/л) до 26.69 грн/л.

Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю повысились в цене на 1.8% (43.0 коп/л) до 24.52 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 30 апреля по 07 мая 2018 г. увеличилась на 4.5%, или 1000.7 грн/т, и находится на уровне 23323.62 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 14.2%, или 2901.5 грн/т.





Вид топлива сред. мин. сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро, грн/л 25.84 25.10 0.08 1.32 Бензин А-95 евро, грн/л 26.69 25.70 -0.01 0.92 Дизельное топливо Евро, грн/л 24.52 23.80 0.18 1.77 Сжиженный газ, грн/т 23323.62 18226.00 4.48 4.48

Средняя мелкооптовая цена на на пропан-бутан: