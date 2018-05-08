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Большинство сетей АЗС повысили цены на автогаз 7 мая
19:26 07.05.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 07 мая 2018 г. отмечался рост розничных цен на сжиженный газ, сообщает Терминал.
Средние цены на высокооктановые бензины и дизельное топливо остались без изменений и составляют: бензина А-92 евро - 27.93 грн/л, А-95 евро - 29.35 грн/л, дизельного топлива евро - 27.10 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 07 мая 2018 г. подорожал на 0.13% (2.0 коп/л) до 12.80 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 43.6%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|27.93
|23.00
|0.00
|0.20
|Бензин А-95 евро
|29.35
|25.00
|0.00
|0.17
|Дизельное топливо Евро
|27.10
|23.49
|0.01
|0.24
|Сжиженный газ
|12.80
|11.50
|0.13
|1.02
|Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 07.05.2018
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|27,81
|0,0
|28,56
|0,0
|26,51
|0,0
|12,61
|0,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|12,22
|3,1
|SHELL
|29,76
|0,0
|30,75
|0,0
|28,25
|0,0
|12,84
|1,7
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,19
|2,3
|Кло
|28,79
|0,0
|29,59
|0,0
|27,69
|0,0
|13,39
|0,0
|ОККО
|30,46
|0,0
|31,46
|0,0
|28,96
|0,0
|13,35
|2,7
|ТНК
|28,73
|0,0
|28,79
|0,0
|27,22
|0,0
|12,95
|2,8
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,32
|2,1
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 30 апреля по 07 мая 2018 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 поднялись на 1.32% (34.0 коп/л) до 25.84 грн/л, а бензин А-95 подорожал на 0.92% (24.0 коп/л) до 26.69 грн/л.
Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю повысились в цене на 1.8% (43.0 коп/л) до 24.52 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 30 апреля по 07 мая 2018 г. увеличилась на 4.5%, или 1000.7 грн/т, и находится на уровне 23323.62 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 14.2%, или 2901.5 грн/т.
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|25.84
|25.10
|0.08
|1.32
|Бензин А-95 евро, грн/л
|26.69
|25.70
|-0.01
|0.92
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|24.52
|23.80
|0.18
|1.77
|Сжиженный газ, грн/т
|23323.62
|18226.00
|4.48
|4.48
Средняя мелкооптовая цена на на пропан-бутан:
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